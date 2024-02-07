Deprem Şehidi Alaettin Kurt Lisesi'nde Deprem Sergisi

6 ŞUBAT KAHRAMAN MARAŞ DEPREMİNİN YIL DÖNÜMÜN DE GEBZE ALATN. KURT ANADOLU LİSESİNNDE DEPREM FOTOĞRAFLARI SERGİSİ AÇIP DEPREMLER TARİHİ BELGESEL SUNUMU YAPTIK

Adını 17 Ağustos da Deoremde şehit olan merhum milletvekili Alaettin Kurt dan alan Gebze Alaettin Kurt Anadolu lisesi müdürlüğü tarafından deprem sergisi ile ilgili yapılan yazılı açıklamayı yayınlıyoruz:



“…Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin 1.yıl dönümünde Gebze Alaattin Kurt Anadolu Lisesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi ve TÜGVA işbirliğiyle Gazeteci Yazar İsmail Kahraman tarafından hazırlanan gazete manşetlerinden oluşan deprem sergisinin açılışı yapılarak akabinde de yine İsmail Kahraman tarafından hazırlanan Deprem Belgeselinin gösterimi yapıldı.

Asrın felaketi olarak kabul edilen 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde yine bir deprem şehidi olan merhum Alaettin Kurt’un da adının verildiği okulumuzda deprem şehitlerimizin anılması amacıyla gerçekleştirilen saygı duruşu, sergi ve belgesel gösteriminin ardından deprem şehitlerimiz için dualar da edildi.



Öğretmen ve öğrencilerimizin ilgiyle takip ettiği sergi ve belgesel gösterimleri sonrasında deprem farkındalığı adına bu tür çalışmalarının yapılmasının önemi bir kez daha vurgulandı.

Öğrencilerimizden Yahya Doruk’un 17 Ağustos 1999 depremi ve 6 Şubat 2023 depremleri ile ilgili hüzün ve yardımlaşma duyguları ile deprem farkındalığının geliştiği ve Devletimizin depremin ilk anından itibaren ortaya koyduğu insani süreçlerin önemine dair duygu ve düşünceleri hepimizin düşüncelerine tercüman olmuş oldu.