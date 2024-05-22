Dilovası Halk Eğitim'in sepet örücülüğü kursuna yoğun ilgi

Dilovası İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü’nde başlatılan sepet örücülüğü kursuna ev kadınları yoğun ilgi gösteriyor. Bambu ağaçlarının ham madde olarak kullanıldığı sepet örücülüğü kursunda bambu ağaçları ıslatılarak kursiyerler tarafından kullanılacağı amaç doğrultusunda şekillendiriliyor. Vatandaşların kurslara yoğun ilgi gösterdiğine dikkat çeken Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay bu kurslar sayesinde günümüzde hem unutulmaya yüz tutmuş zanaatların yeniden canlandığı hem de ev hanımlarının uğraş edindiği, ekonomik kazanç sağladığını ifade etti. “Halk Eğitim Kurslarımıza, mesleki eğitim kurslarımıza ve unutulmaya yüz tutmuş olan el sanatları kursuna yoğun bir ilgi var, Dilovası ilçemizde. Bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Çok büyük bir memnuniyet var, sosyal hayatlarının canlandığını ifade ediyorlar. Yine birlik beraberlik duygularının daha da pekiştiğini bu kurslar vesilesiyle gözlemlemiş olduk. Bu da tabi önemli. Ayrıca burada üretilen el emeği göz nuru ürünler hem hane ekonomisine önemli bir katkı. Hem de bunlar çeyizlik ihtiyaçlar, ev ihtiyaçları hatta bazen de bir şekilde değerlendirilerek ev ekonomisine katkı oluyor.”

“ESTETİK GÖRÜNÜMÜ VAR”

Bu kurs sayesinde çevreye karşı duyarlılığın arttığına dikkat çeken Dilovası Halk Eğitim Müdürü Salih Toltar “Dilovası Halk Eğitim Merkezi olarak bu sene eylül ayında özellikle unutulmaya yüz tutmuş Türk el sanatlarımızdan sepet örücülüğü kursunu başlattık. Sepet örmemizin nedeni şu: Özellikle sepet günlük hayatta hem estetik olarak güzel bir görünümü var. Doğaya karşı duyarlılık artıyor.” Dedi.

BAMBU AĞAÇLARINDNA YAPILIYOR”

Dilovası Halk Eğitim Müdürlüğü’nde sepet örücülüğü öğretmeni Çiğdem Kopan ise “Halk Eğitim Merkezimize gelen kadınlarımıza bambu dediğimiz malzemelerle sepetler yaptırıyoruz. Bu sadece sepetlerde değil, çeşitli ev aksesuarları ürünler yapıyoruz.” Diye konuştu. Kopan “Sepet aslında unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarımızdan bir tanesi. Pek çok insanımızın sepetten bambudan yapılan ağaç dallarından yapılan sepetten haberi yok. Genelde şu an poşetlere yönelmiş durumda insanlarımız. Ama sepet bizim hayatımızda taşıma olsun, koruma, muhafaza etme anlamında olsun pekçok alanda kullandığımız bir ürün. Doğal bir malzeme, sağlığa zararlı değil. Yiyeceğimizi içeceğimizi içinde muhafaza edebiliyoruz. Bambu dediğimiz bir malzemeden biz sepetlerimizi yapıyoruz. Ama geçmiş dönemde Anadolu’da özellikle fındık dallarından, söğüt dallarından sazlıklardan toplanan ağaç dallarından sepetler yapılmaktaydı. Hatta bunlar halen yapılmaktaydı. Özellikle fındık dalları. İklimimiz gereği coğrafyamız gereği etrafımızda bulunan fındık bahçelerinden fındık dallarını tedarik edip fındık sepetleri yapanlar var.” Dedi. Hazırlanan sepetlerin daha ziyade dekoratif amaçlarla kullanılacağına değinen Kopan “Biz bambularımızdan biraz daha evlerimizde kullanabileceğimiz dekoratif amaçlı ürünler hazırlıyoruz. Bunları ıslatıyoruz. Suda ıslattıktan sonra örmeye hazır hale getiriyoruz. Örüyoruz, ardından kurutuyoruz. Kuruttuktan sonra vernikliyoruz. Boncuklarla çeşitli süsler ekleyebiliyoruz. Kadınlarımızla beraber kurslarımızda yaptığımız farklı ve güzel ürünlerimiz ortaya çıkıyor. Evde durmak yerine kadınlarımızın aile ekonomisine katkıda bulunması için kurslarımız da onlara sepetler örmeyi öğretiyoruz.” Şeklinde konuştu.

GEBZE ESNAF SANATKARLAR ODASI ÜRÜNLERİ SATIN ALIYOR

Gebze Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Alper Demir ise Dilovası Halk Eğitim Müdürlüğü’nün bu çalışmalarından memnun olduğunu kursları bitirenlerin kendilerinde istihdam sağlandığını ve bazı kursiyerlerin hazırladıkları ürünleri de satın alarak işbirliği geliştirdiğini ifade etti: ”Biz Dilovası Halk Eğitim’le işbirliği adı altında yapmış olduğumuz kurslar ve eğitimle birlikte hem destek sağlıyoruz. Hem eğitim veriyoruz. Hem istihdam odaklı çalışmalarımızla birlikte devam ediyoruz. 29 Mayıs ve 2 Haziran tarihleri arasında Gebze’de düzenleyeceğimiz alışveriş festivaline buradaki yapılan ürünlerin satışı, sunumu ve bununla ilgili çalışmaların hepsini bu şekilde destek vererek buraya bir nevi de olsa eğitimcilerimize öğretmenlerimize katkı sunmuş durumdayız. Bu kurslarımız sadece sepet ve çinicilik kursu değil 4 farklı sektörde de kurslarımıza devam ediyoruz. Buradaki kurslarımızın tamamını bitirdikten sonra da istihdam odaklı eğitimlerine devam etmiş bulunmaktayız” diye konuştu. Sepet Örücülüğü kursunun önümüzdeki süreçte engelli kursiyerler için açılacağını ifade etti. (ÜMİT ÜLKER)