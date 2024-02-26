Düzce Üniversitesi MARMARAKAF katıldı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından koordine edilen ve “Yetenek Her Yerde” temasıyla 2019’da başlayan bölgesel kariyer fuarları düzenlenen Marmara Kariyer Fuarı’na; 100 bin öğrenci, bin 71 firma ve bölgenin üniversiteleri başta olmak üzere çok sayıda kurum ve kuruluş katıldı.

MARMARAKAF’ın paydaşları arasında yer alan Düzce Üniversitesi, iki gün süresince, eğitim-öğretim faaliyetleri, bölümleri, bilimsel araştırmaları, ulusal ve uluslararası başarıları, bölgesel kalkınma projeleri ve sosyal imkanları başta olmak üzere birçok konuda tanıtım etkinliklerinde bulunacak.

MARMARAKAF’ın açılış törenine Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, Düzce İş-Kur Müdürü Ferhat Acar, Düzce BELKA İnsan Kaynakları A.Ş. Genel Müdürü Necla Erdoğan ile Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Senem Çolak Yazıcı; Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi, Düzce Üniversitesi ve Düzce firmalarının stantlarını ziyaret ederek görevlilere başarılar diledi.

Katılımcı kurumlar ve işletmelere nitelikli insan kaynağı yetiştirme ve temin etme konusunda destek sunmayı amaçlayan MARMARAKAF; ziyaretçilere mesleklerle ilgili detaylı bilgi alma, kariyer planlarını oluşturma, bölgedeki birçok şirketle tanışma, kendi markalarını oluşturma ve girişimcilik konularında düşüncelerini firma, kurum ve kuruluşlarla paylaşma fırsatı sunuyor.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, bölgesel kariyer fuarlarının üniversite öğrencilerine ve mezunlara kariyerlerini şekillendirme ve yeteneklerinin keşfedilmesine önemli imkan sağladığına dikkat çekerek emek veren ve destek olan herkese teşekkür etti.

İHA