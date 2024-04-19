Eğitimci Yalezan’dan eğitimle ilgili tavsiyeler

Test Education Centre’ın Kurucusu, Uluslararası Eğitim Danışmanı ve İngilizce Öğretmeni Fulya Yalezan, Darıca Bayramoglu’ndaki ikametgahında basın mensuplarını kahvaltıda ağırladı. Eğitimci Yalezan “yeni trend”in “

Çocuklarının Yurt Dışı Eğitim Sürecinde Onlara Eşlik Eden Ebeveynler” olduğu görüşünü savundu.

YURT DIŞINDA EĞİTİM GÖRMEK İSTEYEN GENÇLERE DANIŞMANLIK…

Çocuklarının meslek hayatlarına çok yönlü beceriler kazanarak hazırlanmalarını isteyen ebeveynler, yurt dışı eğitim seçenekleri için Eğitim Danışmanlık şirketlerinin kapısını çalıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini yurt dışındaki yatılı veya gündüzlü eğitim veren okullara yerleştirme ve üniversite danışmanlığı hizmeti sunan yerli kurumlar, akademik koçluğun yanı sıra öğrencileri pratik deneyimlerle de hayata hazırlamanın önemine dikkat çekiyorlar.

“EBEVEYNLER DANIŞMANLIK ŞİRKETLERİNİ TERCİH EDİYOR”

Eğitimci Yalezan günümüz dünyasındaki eğitim süreciyle ilgili olarak “günümüzde çocuklarına dünya standartlarında bir eğitim sağlamak isteyen birçok ebeveyn, yurt dışındaki okul seçeneklerini değerlendiriyor. Özellikle ilkokul, ortaokul ve lise dönemindeki çocuklarının hem üniversite hem de kariyer hayatlarına çok yönlü deneyimlerle hazırlanması için danışmanlık şirketlerine başvuruyor. “ şeklinde konuştu. Yalezan basın toplantısında eğitim süreciyle ilgili görüşlerini şu sözlerle dile getirdi: “Bu bağlamda, Yüksek Öğretim Kurumu'nun 15 Mart 2024’te yayınladığı yönetmelik değişikliğiyle; Türkiye'de orta öğrenimini tamamlayan öğrencilerin, öğrenimlerine başladıkları yıl itibariyle YÖK tarafından kabul edilen dünya üniversite sıralamalarının en az üçünde ilk 400'e giren yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların, Seviye Yeterlilik ve Belirleme Sistemi'ne tabii olmaksızın denk sayılacağı kararı, profesyonel Eğitim Danışmanlık şirketlerinin tercih edilme sebebini daha da önemli hale getirmiştir. Diğer sebepleri arasında ise çocukların, dinamikleri her gün değişen bir dünyada yeniliklere açık olması, kolaylıkla uyum gösterebilmesi ve küresel çapta ağ oluşturabilmesi öne çıkıyor. Ayrıca, mali konular da yurt dışındaki eğitim seçeneklerini değerlendirmelerindeki önemli faktörler arasında yer alıyor. “ ifadelerini paylaştı.





Test Education Centre’ın Kurucusu Fulya Yalezan ise konuyu şu sözlerle özetliyor: “Ebeveynlerin yurt dışındaki eğitim seçeneklerine yönelmelerindeki nedenlerden biri de maliyet. Son dönemde Türkiye’de eğitim sektöründe yükselişe geçen maliyetler, yurt dışındaki okulları daha cazip hale getiriyor. Öte yandan, yurt dışındaki eğitimin sunduğu kalite ve çeşitlilik de belirleyici bir rol oynuyor. Farklı ülkelerdeki eğitim kurumlarının sunduğu eğitim standartları, uluslararası akreditasyonlar, öğrenci yaşamı ve kültürel deneyimler gibi etkenler de bu faktörler arasında yer alıyor.”

“YURT DIŞI EĞİTİMİNDE GÜVENİLİR VE ETKİLİ YOLLARI KEŞFETMELERİNİ SAĞLIYORUZ"

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini yatılı veya gündüzlü eğitim veren okullara yerleştirme, yurt dışı üniversite danışmanlığı, staj ya da okul dışı etkinlik hizmetleri veren Test Education Centre’ın Kurucusu Fulya Yalezan yurt dışındaki eğtiim süreciyle ilgili olarak tecrübelerini şu ifadelerle dile getirdi:

“Genellikle yüksek öğrenim için başka ülkelerdeki okullar tercih edilse de çocukların birey olma ve kariyerlerine giden yolu başarılı bir şekilde inşa etmelerinde, kabuklarını erken yaşta kırıp yurt dışında eğitim almalarının birçok faydası bulunuyor. Bunların arasında farklı kültürleri tanımak, uluslararası bireylere dönüşmek ve global ağlar oluşturmak bulunurken, meslek hayatlarına dünya standartlarında eğitim alarak atılmak da birinci sırada yer alıyor. Biz de 25 yıllık deneyimimizden hareketle her yaştan adayın, eğitim ihtiyacını tarafsız ve bireyselleştirilmiş bir yaklaşımla karşılıyoruz. Ebeveynlerin çocuklarının geleceğini şekillendirmeleri için güvenilir ve etkili yolları keşfetmesini sağlıyoruz. Uluslararası seyahat özgürlüğümüzün avantajıyla öğrencilere önerdiğimiz tüm okulları portföyümüze almadan önce, kendimiz ailelerin kriterlerine uygun olarak inceleyebiliyoruz. Ayrıca, öğrencilerimizi yerleştirdikten sonra okullarında ve yurtlarında ziyaret ederek yardımcı oluyoruz”.

“HER ÖĞRENCİMİZE ÖZEL YOL HARİTASI OLUŞTURUYORUZ”

Anlaşmalı ve anlaşmasız tüm eğitim kurumları için tarafsız danışmanlık vererek öğrencilerin bütçe, hedef ve hayalini ön planda tuttuklarını söyleyen Fulya Yalezan, çalışmalarıyla ilgili olarak şu ifadelere yer verdi: “İlkokul ve ortaokul danışmanlık hizmetlerimizle öğrencilerin yurt dışındaki eğitim yolculuğunu başarılı ve sağlıklı bir şekilde yönetmelerini sağlıyoruz. Uygun okulları belirleyip, öğrencilere yetkinlik kazanma, evrak toplama, mülakata hazırlanma gibi süreçlerde rehberlik ediyoruz. Öğrencilerimizi yerleştirdikten sonra okullarında ve yurtlarında ziyaret ederek yardımcı oluyoruz” diyerek sözlerine şunları ekledi: "Lise çağındaki öğrencilerimizin kabul süreçlerinin tüm aşamalarında eşlik ediyoruz. Onların zamanına uygun olarak, akademik destek, zenginleştirme ve iyileştirme içerikli danışmanlık görüşmeleri yapıyoruz. Üniversiteye girişlerine iki yıl öncesinden başlayarak lisans programlarına hazırlamalarına yardım ediyoruz. Her birinin özel ihtiyaçlarına odaklanarak dil eğitiminden sınav hazırlıklarına kadar destekliyoruz. Kariyer yolculuğuna ışık tutarak, akademik başarılarına değer katan bir hizmet sunuyoruz.”

“ÖĞRENCİLERİ HAYATA HAZIRLIYORUZ ”

Test Education Centre’ın Kurucusu Fulya Yalezan, “Öğrencileri sadece ders kitaplarına değil, aynı zamanda renkli, heyecan verici ve öğretici deneyimlere odaklanmanın da önemli olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden, eğitim dışı etkinliklerle çocukların hayata dair tutkularını keşfetmelerine aracılık ediyoruz. 12-18 yaş aralığındaki gençlere University College London (UCL) ev sahipliğinde düzenlenen 15 farklı alandaki staj programlarıyla kariyer deneyimi sunuyoruz. Bu sayede potansiyellerini en üst seviyeye ulaştırırken, meslek hayatları için sağlam bir temel oluşturuyoruz. ICEF onaylı eğitim danışmanlığı şirketi olarak, akademik ve süreç koçluğu yapıyor, güvenilir bir eğitim yolculuğu vaat ediyoruz” şeklinde konuştu.

FULYA YALEZAN : “ EĞİTİMCİ OLARAK GÖRÜŞLERİNİ PAYLAŞACAK”

Yalezan 25-28 Nisan 2024 tarihlerinde konuşmacı olarak Sapanca NG Hotel’de gerçekleştirilecek olan Uludağ Ekonomi Zirvesi açılış panelinde eğitim süreciyle ilgili olarak görüşlerini açıklayacak. Zirveye birlikte ayni konuyu konuşmak üzere, ABD’den Profesör Dr Selçuk Şirin, ve Sunay Akın’ın da katılması bekleniyor Bu panelin moderatörlüğünü Pegasus Havayollari CEO’su Mehmet Nane yapacak. (Ümit Ülker)