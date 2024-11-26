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Ekmek israfına ‘dur’ diyecek yarışma

Gebze Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında Kroman Çelik İlkokulu’nda düzenlenen Bayat Ekmekten Yiyecek Tasarlama Yarışması’na katılan veliler, hünerlerini sergiledi.

Ekmek israfına ‘dur' diyecek yarışma

26 Kasım 2024 Salı 12:18

 ‘Sıfır Atık’ kenti Gebze’de farkındalık yaratacak yarışma. Gebze Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında Kroman Çelik İlkokulu’nda düzenlenen Bayat Ekmekten Yiyecek Tasarlama Yarışması’na katılan veliler, hünerlerini sergiledi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz, okul idarecileri ve ailelerin hazır bulunduğu yarışmanın ödül töreninde dereceye giren yemekler için katılımcılara hediyeleri protokol tarafından takdim edildi.

“Ülkemiz ekmek israfında %60 oranında bir iyileşme yaşadı. Günlük 13 milyon olan ekmek israfı bugün 5 milyona inmiş durumda. Bu başarıda kurumlarımızın işbirliğiyle üretilen farkındalık projelerinin etkisi çok büyük” diyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı açıklamada, “Sıfır Atık'ta öncü işlere imza atan bir belediye olarak ekmek israfını azaltmaya yönelik çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. 7'den 70'e tüm hemşerilerimizle beraber Gebze'de ekmek israfına ‘dur’ diyeceğiz. İsrafın önüne geçmek üzere farkındalık yaratacak bu yarışmaya katılan siz değerli vatandaşlarımızı, jüri üyelerimizi kutluyor, şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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