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“Empati, sağlıklı evliliğin temelidir”

Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği söyleşide, eşler arasındaki empati ve duygusal dayanıklılık ele alındı.

'Empati, sağlıklı evliliğin temelidir”

26 Mart 2025 Çarşamba 10:39

 Büyükşehir’in Ramazan ayına özel olarak düzenlediği söyleşiler farklı konuk ve konuları ile devam ediyor. Mutlu Ebeveynler Okulu başlığı altında gerçekleşen söyleşide “Eşler Arasında Empati ve Duygusal Dayanıklılık” ile ilgili bilgiler paylaşıldı.

 

OTURAKLIOĞLU’NDAN ÖNEMLİ BİLGİLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Mutlu Şehir Okulları Ramazan’da Bi’ Başka” etkinlikleri hız kesmiyor. Mutlu Ebeveynler Okulu başlığı altında anlamlı bir söyleşi gerçekleştiren Psikolog İrem Oturaklıoğlu, “Eşler Arasında Empati ve Duygusal Dayanıklılık” konusunu ele aldı.

 

SORUNLAR SAĞLIKLI İLETİŞİMLE ÇÖZÜLMELİ

Oturaklıoğlu, çiftler arasındaki empati eksikliğinin ilişkilerde ciddi sorunlara yol açabileceğini ve boşanmaya kadar varabilecek sonuçlar doğurabileceğini belirtti. “İnatlaşmak yerine, ‘Böyle mi düşünüyorsun? O zaman bunu sonra konuşalım’ diyerek sorunu daha sağlıklı bir şekilde ele almak gerekir” ifadelerini kullanan Oturaklıoğlu, evlilikte sorunların önce doğru tespit edilmesi, ardından sağlıklı iletişimle çözülmesi gerektiğini vurguladı.

 

KATILIMCILAR SORULARINA YANIT BULDU

Söyleşi boyunca kadınlar, kendi evlilikleriyle ilgili sorularını sorma fırsatı buldu. Oturaklıoğlu, katılımcıların merak ettiği konulara açıklık getirerek empati ve duygusal dayanıklılığın önemine dikkat çekerken, etkinlik sonunda kadınlar, edindikleri bilgilerden memnun kaldıklarını belirtti. Mutlu Şehir Okulları etkinlikleri Ramazan ayı boyunca devam ediyor. Detaylı bilgi almak isteyenler 0262 318 27 29 numaralı telefonu arayabilir.

(Ömer İLGEÇ)

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