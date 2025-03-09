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Evlilikte sağlıklı iletişim kurmanın yolları anlatıldı

Büyükşehir, “Mutlu Şehir Okulları” kapsamında düzenlediği söyleşide, evlilikte sağlıklı iletişimin ve eşler arasında anlayışın önemine dikkat çekti.

Evlilikte sağlıklı iletişim kurmanın yolları anlatıldı

09 Mart 2025 Pazar 10:46

 Büyükşehir, “Mutlu Şehir Okulları Ramazan’da Bir Başka” etkinlikleri kapsamında kadınlara yönelik söyleşi gerçekleştirdi. “Evlilikte Sağlıklı İletişim: Dinlemek ve Anlamak” konulu söyleşide konuşan Psikolog İrem Oturaklıoğlu, evlilikte sağlıklı iletişimin yollarını anlattı.

 

DİNLEMEK VE ANLAMAK ÖNEMLİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, spordan sağlığa, eğitimden danışmanlığa kadar birçok farklı alanda sunduğu hizmetlerle toplumun yaşam kalitesini artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen “Evlilikte Sağlıklı İletişim: Dinlenmek ve Anlamak’” konulu söyleşide sağlıklı iletişimin temelleri, eşler arasındaki duygu ve düşünce paylaşımı ile iletişimde yapılan hatalar ele alındı. Psikolog İrem Oturaklıoğlu, günümüzde telefonla fazla vakit geçirmenin çiftler arasındaki iletişimi nasıl olumsuz etkilediğini vurguladı.

 

İLETİŞİMDE ANLAMANIN ÖNEMİ

Söyleşide, eskiden de televizyon karşısında geçirilen zamanın benzer bir etki yarattığını belirten Oturaklıoğlu, eşlerin birbirini gerçekten dinleyip anlamalarının, sağlıklı bir ilişkinin temel taşlarından biri olduğunu ifade etti. Katılımcılara, eşlerine ne sıklıkla özür diledikleri ve birbirlerini ne kadar anladıkları üzerine düşünmeleri için sorular yöneltti. Mutlu Şehir Okulları kapsamında düzenlenen etkinlikler Ramazan ayı boyunca devam edecek. Detaylı bilgi ve kayıt için 0 262 318 27 29 numaralı telefondan ulaşabiliyor.
(Ömer İLGEÇ)

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