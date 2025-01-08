GEBZE TİCARET ODASI'NDAN SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANSMAN VE YEŞİL TAKSONOMİ EĞİTİMİ

Gebze Ticaret Odası (GTO), iş dünyasının sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşabilmesi için önemli bir adım atıyor. GTO tarafından 9 Ocak Perşembe günü saat 14:00’te video konferans aracılığıyla düzenlenecek olan Sürdürülebilir Finansman ve Yeşil Taksonomi Eğitimi, şirketlerin yeşil finansman uygulamaları ve sürdürülebilir yatırımlar konusunda bilgi sahibi olmalarını amaçlamakta.

Eğitimle ilgili açıklamalarda bulunan Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, "Gebze Ticaret Odası olarak 2025 hedeflerimiz arasında Yeşil Dönüşüm, Sürdürülebilir Finansman ve Sınırda Karbon konuları da yer almakta. Bu bağlamda üyelerimizi bilgilendirme konusuna ayrıca önem gösteriyoruz. Düzenlediğimiz eğitimin üyelerimiz açısından katma değer açısından önemli fırsatlar barındırdığını düşünüyoruz" dedi. Aslantaş, sözlerine şu şekilde devam etti: "Avrupa Birliği’nin Yeşil Taksonomi çerçevesi, çevre dostu yatırımların nasıl teşvik edileceği, finansal araçların yeşil kalkınma ile nasıl uyumlu hale getirileceği gibi birçok ana konuyu kapsıyor. Eğitim, sektördeki profesyonellerin sürdürülebilir finansman uygulamalarını iş stratejilerine entegre etmelerine ve yeşil finansmanın geleceği hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmalarına yardımcı olacak."

Gebze Ticaret Odası, bu eğitim ile üyelerinin ve bölgedeki tüm iş dünyası temsilcilerinin sürdürülebilir finansman konusunda daha bilinçli hale gelmelerini sağlamayı ve çevre dostu projelere yatırım yapmalarını teşvik etmeyi hedefliyor. Katılımcılar, eğitim sonunda yeşil finansman ve Yeşil Taksonomi’nin iş dünyasında nasıl uygulanacağı hakkında pratik bilgiler edinecekler.