GEBZELİ ÖĞRENCİLER GÜZİDE GENÇLİK MERKEZİNİ ÇOK SEVDİ

Gebzeli gençler, Güzide Gençlik Merkezi’ni çok sevdi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün gençlere özel hizmeti Güzide Gençlik Merkezi adeta dolup taşıyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün gençlere armağanı olan Güzide Gençlik Merkezi’nde verilen eğitimlere katılan Gebzeli öğrenciler, Kocaeli’nin ilk ve tek genişletilmiş gerçeklik (XR) laboratuvarında son teknoloji deneyimiyle tanışıyor. Kanuni Sosyal Bilimler Anadolu Lisesi öğrencilerinin deneyimlediği genişletilmiş gerçeklik (XR) laboratuvarındaki derse konuk olan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, gençlerle bir süre sohbet etti.

GENÇLER İÇİN YENİ PROJELER HAZIR

Belediyenin tüm imkanlarının gençlerin ve öğrencilerin emrinde olduğunun altını çizen Başkan Büyükgöz, yeni dönemde gençlere yönelik daha nice projelerin hayata geçirileceğinin de müjdesini paylaştı. Bilişim ve ar-ge çağının gereklerine uygun şekilde gençlerin geleceğe hazırlanabilmesi adına Gebze Belediyesi olarak yeni imkan ve projeleri hız kesmeden öğrencilerin hizmetine sunacaklarını ifade eden Başkan Büyükgöz’e, Güzide Gençlik Merkezi’ni yoğun bir şekilde kullanan gençler de teşekkür etti.



