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Gençler, Üniversite Sınavına Kitap Kahvelerde Hazırlanıyor

Çayırova'ya kazandırılan kitap kahveler, üniversite sınavına hazırlanan gençleri ağırlıyor.

Gençler, Üniversite Sınavına Kitap Kahvelerde Hazırlanıyor

30 Nisan 2024 Salı 18:46

 Gençler, zengin kaynak imkanı, sessiz ve ferah ortamı dolayısıyla sınava hazırlanmak için kitap kahveleri tercih ediyor.   
 Çayırova Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı iki farklı noktadaki kitap kahveler ve kütüphaneler, sınava hazırlanan gençlerin uğrak noktası oldu. Zengin kitap kaynağı, 2 bin 500 metrekarelik geniş ve ferah alanıyla öğrenciler için biçilmiş kaftan olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve ve eşsiz manzarasıyla sadece Çayırova için değil bölge için cazibe merkezi haline gelen Akse Kitap Kahve, üniversite sınavına kısa bir süre kala öğrencilerin sınava hazırlık noktasında tercih ettiği yerler oldu. 
                                        


İHA
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