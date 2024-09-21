Gençlik merkezinde ilk ders başladı Çayırova Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Gençlik Merkezi'nde üniversite sınavına hazırlık maratonu başladı. 11'nci, 12'nci ve mezun gruplardan oluşan 200 öğrenci YKS sınavına Çayırova Belediyesi'yle hazırlanacak.

21 Eylül 2024 Cumartesi 10:43