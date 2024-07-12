GENÇLİK ÖZELİNDE ŞURA ÇALIŞMASI

Adalet ve Kalkınma Partisi İl Gençlik Kolları, Cumhuriyet Halk Partisi İl Gençlik
Kolları, İYİ Parti İl Gençlik Kolları, Genç Müsiad, Genç Girişimciler Kurulu, TÜGVA,
Genç Kocaeliler Derneği’nin katılımları ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve
Spor Müdürlüğüne bağlı olarak “Gençlik Şûrasını” taslağını Gençlik Meclisi olarak
siyasi partilere ve Sivil Toplum Kuruluşlarına tanıtımını yaptık.
Katılımcılara Teşekkür Ederiz.
1. Yeni Nesil Eğitim İçin: "Yeni Nesil Eğitimde Yapay Zeka ve AR
Teknolojisi"
o Proje Yürütücüleri: Ali Aytaç Çomak, Büşra Denli, Tuğba Özkan
o Açıklama: Bu proje, eğitimde yapay zeka ve artırılmış gerçeklik (AR)
teknolojilerinin entegrasyonunu sağlayarak, öğrencilerin daha interaktif
ve kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri yaşamalarını hedeflemektedir.
2. Gençlik Çözümlemeleri İçin: "Güç Projesi"
o Proje Yürütücüsü: Semanur Coşkun
o Açıklama: Güç Projesi, toplumun sosyal ve psikolojik sorunlarını tespit
ederek, bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirilen bir projedir.
"GÜÇ Projesi" (Güven, Ümit, Çare-Çaba-Çözüm Odaklı Proje),
bireylerin ruhsal, sosyal ve manevi ihtiyaçlarına uzman psikolog, uzman
ilahiyatçı ve uzman sosyologlar ile destek sağlamayı amaçlamaktadır.
Bu proje, psikolojik, sosyolojik ve dini perspektiflerden bakarak,
bireylerin zihinsel ve sosyal problemlerini çözmelerine yardımcı olmayı
hedeflemektedir.
3. Kültür ve Sanat İçin: "Geleceğin Renkleri Sanat Akademisi: Minik Eller ve
Genç Beyinler İle Sanat Işığında Güçlü Yarınlara"
o Proje Yürütücüsü: Sedanur Köncü
o Açıklama: Bu sanat akademisi projesi, çocuklar ve gençlerin sanata
olan ilgilerini artırarak, onların sanatsal yeteneklerini geliştirmeyi
amaçlamaktadır. Proje kapsamında çeşitli sanat dallarında eğitimler ve
atölye çalışmaları düzenlenecektir.
4. Gelecek Dünyanın Sorunları İçin: "Eko-Yenilikçi Modüler Mobilya
Atölyesi"
o Proje Yürütücüleri: Uzman DKT. Günışık Kumru, Av. Şimal Melike Tol
o Açıklama: Eko-Yenilikçi Modüler Mobilya Atölyesi, sürdürülebilir ve
çevre dostu mobilya tasarımları geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu
atölyede gençler, geri dönüştürülebilir malzemeler kullanarak modüler
mobilyalar tasarlayıp üreteceklerdir.
5. Gelecek Dünyanın Sorunları İçin: "Yeşil Gelecek: Gençler için Tarımsal
İnovasyon ve Eğitim"
o Proje Yürütücüleri: Rıza Öztürk, Beyzanur Gençtürk, Muhammet Eren
Aydınlı, Sedanur Köncü
o Açıklama: Bu proje, gençlerin tarım alanında inovasyon yapma
kapasitelerini artırmayı hedeflemektedir. Gençlere modern tarım
teknikleri, sürdürülebilir tarım uygulamaları ve tarımsal girişimcilik
konularında eğitimler verilecektir.
6. İnovatif Ekonomi ve İstihdam Modeli İçin: Gençlerde Girişimcilik ve
İstihdamda Yeni Nesil Ekonomi
Proje Yürütücüsü: Barış Özdemir
Açıklama: Bu proje, gençlerin girişimcilik becerilerini geliştirmeyi
amaçlamaktadır. Genç girişimciler, yenilikçi iş fikirlerini hayata geçirerek hem
kendi istihdamlarını yaratacak hem de ekonomik kalkınmaya katkıda
bulunacaklardır.
Bu projeler, gençlerin eğitimden sanata, sosyal sorunlardan çevreye kadar geniş bir
yelpazede çözüm önerileri sunarak, topluma katkıda bulunmalarını amaçlamaktadır.
Proje önerilerinin her biri, gençlerin kendilerini geliştirmeleri ve geleceğe daha iyi
hazırlanabilmeleri için önemli fırsatlar sunmaktadır. Ayrıca çalışmada gençlik özelinde
sorunlar tespit edilerek çeşitli önerilerde bulunulmuştur. 115 sayfayı içeren çalışmaya
Kent Konseyi Gençlik Meclisi ekibinden; Av. Uğur Subaşı, Berk Karakaş, Beyzanur
Güneş, İbrahim Kanpara, İbrahim Çimen, İç Mimar Fatih Küçükateş, Ömer Faruk
Keskin ve Veysel Oti’de katkıda bulunmuştur.
İHA