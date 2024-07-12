GENÇLİK ÖZELİNDE ŞURA ÇALIŞMASI

Kocaeli Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından yürütülen Gençlik Özelinde Şura Çalışması, gençlerin çeşitli alanlardaki sorunlarına yönelik yenilikçi çözüm önerilerini içermektedir. Gençlik Meclisi Başkanı Fatih Çelikbilek ve Komisyon Başkanı İstanbul Atlas Üniversitesi Öğr. Gör. Nihan Sümeyye Gündoğdu'nun öncülüğünde gerçekleştirilen bu çalışmada, altı önemli proje önerisi sunulmuştur.









Adalet ve Kalkınma Partisi İl Gençlik Kolları, Cumhuriyet Halk Partisi İl Gençlik

Kolları, İYİ Parti İl Gençlik Kolları, Genç Müsiad, Genç Girişimciler Kurulu, TÜGVA,

Genç Kocaeliler Derneği’nin katılımları ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve

Spor Müdürlüğüne bağlı olarak “Gençlik Şûrasını” taslağını Gençlik Meclisi olarak

siyasi partilere ve Sivil Toplum Kuruluşlarına tanıtımını yaptık.

Katılımcılara Teşekkür Ederiz.





1. Yeni Nesil Eğitim İçin: "Yeni Nesil Eğitimde Yapay Zeka ve AR

Teknolojisi"

o Proje Yürütücüleri: Ali Aytaç Çomak, Büşra Denli, Tuğba Özkan

o Açıklama: Bu proje, eğitimde yapay zeka ve artırılmış gerçeklik (AR)

teknolojilerinin entegrasyonunu sağlayarak, öğrencilerin daha interaktif

ve kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri yaşamalarını hedeflemektedir.





2. Gençlik Çözümlemeleri İçin: "Güç Projesi"

o Proje Yürütücüsü: Semanur Coşkun

o Açıklama: Güç Projesi, toplumun sosyal ve psikolojik sorunlarını tespit

ederek, bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirilen bir projedir.

"GÜÇ Projesi" (Güven, Ümit, Çare-Çaba-Çözüm Odaklı Proje),

bireylerin ruhsal, sosyal ve manevi ihtiyaçlarına uzman psikolog, uzman

ilahiyatçı ve uzman sosyologlar ile destek sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu proje, psikolojik, sosyolojik ve dini perspektiflerden bakarak,

bireylerin zihinsel ve sosyal problemlerini çözmelerine yardımcı olmayı

hedeflemektedir.





3. Kültür ve Sanat İçin: "Geleceğin Renkleri Sanat Akademisi: Minik Eller ve

Genç Beyinler İle Sanat Işığında Güçlü Yarınlara"

o Proje Yürütücüsü: Sedanur Köncü

o Açıklama: Bu sanat akademisi projesi, çocuklar ve gençlerin sanata

olan ilgilerini artırarak, onların sanatsal yeteneklerini geliştirmeyi





amaçlamaktadır. Proje kapsamında çeşitli sanat dallarında eğitimler ve

atölye çalışmaları düzenlenecektir.





4. Gelecek Dünyanın Sorunları İçin: "Eko-Yenilikçi Modüler Mobilya

Atölyesi"

o Proje Yürütücüleri: Uzman DKT. Günışık Kumru, Av. Şimal Melike Tol

o Açıklama: Eko-Yenilikçi Modüler Mobilya Atölyesi, sürdürülebilir ve

çevre dostu mobilya tasarımları geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu

atölyede gençler, geri dönüştürülebilir malzemeler kullanarak modüler

mobilyalar tasarlayıp üreteceklerdir.





5. Gelecek Dünyanın Sorunları İçin: "Yeşil Gelecek: Gençler için Tarımsal

İnovasyon ve Eğitim"

o Proje Yürütücüleri: Rıza Öztürk, Beyzanur Gençtürk, Muhammet Eren

Aydınlı, Sedanur Köncü

o Açıklama: Bu proje, gençlerin tarım alanında inovasyon yapma

kapasitelerini artırmayı hedeflemektedir. Gençlere modern tarım

teknikleri, sürdürülebilir tarım uygulamaları ve tarımsal girişimcilik

konularında eğitimler verilecektir.





6. İnovatif Ekonomi ve İstihdam Modeli İçin: Gençlerde Girişimcilik ve

İstihdamda Yeni Nesil Ekonomi

Proje Yürütücüsü: Barış Özdemir

Açıklama: Bu proje, gençlerin girişimcilik becerilerini geliştirmeyi

amaçlamaktadır. Genç girişimciler, yenilikçi iş fikirlerini hayata geçirerek hem

kendi istihdamlarını yaratacak hem de ekonomik kalkınmaya katkıda

bulunacaklardır.

Bu projeler, gençlerin eğitimden sanata, sosyal sorunlardan çevreye kadar geniş bir

yelpazede çözüm önerileri sunarak, topluma katkıda bulunmalarını amaçlamaktadır.

Proje önerilerinin her biri, gençlerin kendilerini geliştirmeleri ve geleceğe daha iyi

hazırlanabilmeleri için önemli fırsatlar sunmaktadır. Ayrıca çalışmada gençlik özelinde

sorunlar tespit edilerek çeşitli önerilerde bulunulmuştur. 115 sayfayı içeren çalışmaya

Kent Konseyi Gençlik Meclisi ekibinden; Av. Uğur Subaşı, Berk Karakaş, Beyzanur

Güneş, İbrahim Kanpara, İbrahim Çimen, İç Mimar Fatih Küçükateş, Ömer Faruk

Keskin ve Veysel Oti’de katkıda bulunmuştur.

İHA