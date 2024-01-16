GOSB Teknopark’ta “Ar-Ge Süreçlerinde Fikri Sınai Mülkiyet Hakları” anlatıldı



Adım Patent Kurucu Ortağı Seval Yılmaz’ın sunumuyla gerçekleşen eğitimde, Patent Nedir? Patent Kriterleri Nelerdir? Tasarım Tescili Süreçleri, Telif Hakkı ve Fikri Sınai Mülkiyet Hakları konularında katılımcılara bilgi paylaşımı yapıldı.

“Ar-Ge yatırımlarıyla fikrî mülkiyet hakları arasında önemli bir ilişki var”

GOSB Teknopark A.Ş’nin 2024 yılında birçok eğitim ve etkinliğe ev sahipliği yapacağını belirten GOSB Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Çemberci, “GOSB Teknopark olarak 2024 yılında firmalarımızın gelişimini destekleyecek eğitim ve etkinlikler düzenleyerek alanında uzman kişileri teknoparkımıza getireceğiz. İlk eğitimimizde Ar-Ge Süreçlerinde Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Yönetimi hakkında merak edilenler anlatıldı. Ar-Ge yatırımlarıyla fikrî mülkiyet hakları arasında önemli bir ilişki var, günümüzde büyük önem kazanan bir ilişki. Çünkü, Ar-Ge harcamaları artık şöyle kabul ediliyor: Yeni bilginin üretilmesinde ölçeğe göre artan getiri sağlayan çok önemli bir faktör. Çünkü, bilgi nihaî bir ürün değil, yeni bilgilerin üretimi açısından temel girdi özelliği taşıyor ve tüketilemez özelliği nedeniyle herhangi bir kısmının her faaliyet ölçeğinde tekrar tekrar kullanılabilmesi mümkün oluyor. Günümüzde çok uluslu şirketlerin başlıca özelliklerinden biri, ana şirketten bağlı şirkete gerçekleşen hizmet ihracı. Bu hizmetlerin bir bölümü patentler, ticarî markalar gibi fikrî mülkiyet türlerini içeriyor. Dolayısıyla, fikrî mülkiyet hakları çok uluslu şirketler aracılığıyla gerçekleşen teknoloji transferinin önemli bir boyutunu meydana getiriyor ve çok uluslu şirketler ile yabancı doğrudan yatırımların analizinde, patentler gibi fikrî mülkiyet hakları araçlarıyla teknoloji transferi arasındaki ilişki üzerinde yoğunlaşılıyor” dedi.

Eğitim, GOSB Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Çemberci’nin plaket takdimi ve katılımcıların soruları ile son buldu.