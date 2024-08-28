Güzide Gençlik’te Ders Zili Çaldı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün Gebzeli gençler için kent merkezinde hizmete açtığı Güzide Gençlik Merkezi’nde yeni dönem için ders zili çaldı.

Güzide Gençlik Merkezi’nde yeni dönem başladı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün Gebzeli gençler için kent merkezinde hizmete açtığı Güzide Gençlik Merkezi’nde yeni eğitim dönem hızlı başladı. Eski adliye binasının tam donanımlı bir eğitim merkezine dönüştürülmesi ile birlikte Gebzeli gençlerin yeni gözdesi olan Güzide Gençlik Merkezi ayrıca Kocaeli’nin ilk genişletilmiş gerçeklik (XR) laboratuvarına sahip teknolojik altyapısıyla da dikkat çekmeye devam ediyor.



DERSLER BAŞLADI

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün Gebzeli gençlere armağanı niteliğindeki hizmeti Güzide Gençlik Merkezi’nde 12. sınıf ve mezunlar için dersler başladı. Ara sınıflar için kayıtların devam ettiği Güzide Gençlik Merkezi’nde derslerin yanı sıra; sesli kitap atölyesi, çok amaçlı eğitim salonları, psikolog, aile danışmanı, istihdam ofisi, diyetisyen hizmetlerinin yanı sıra 3D yazıcı, robotik kodlama atölyesi, uçuş simülatörü, Playstation 5, sanal gerçeklik oyun alanları, game center, müzik stüdyosu, yazılım atölyesi, araba simülatörü, geleneksel masa oyunları, lazer-tag, bilardo- langırt- masa tenisi eğitimleri de veriliyor.