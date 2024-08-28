banner1072
EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Güzide Gençlik’te Ders Zili Çaldı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün Gebzeli gençler için kent merkezinde hizmete açtığı Güzide Gençlik Merkezi’nde yeni dönem için ders zili çaldı.

Güzide Gençlik'te Ders Zili Çaldı

28 Ağustos 2024 Çarşamba 19:16

Güzide Gençlik Merkezi’nde yeni dönem başladı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün Gebzeli gençler için kent merkezinde hizmete açtığı Güzide Gençlik Merkezi’nde yeni eğitim dönem hızlı başladı. Eski adliye binasının tam donanımlı bir eğitim merkezine dönüştürülmesi ile birlikte Gebzeli gençlerin yeni gözdesi olan Güzide Gençlik Merkezi ayrıca Kocaeli’nin ilk genişletilmiş gerçeklik (XR) laboratuvarına sahip teknolojik altyapısıyla da dikkat çekmeye devam ediyor.


DERSLER BAŞLADI

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün Gebzeli gençlere armağanı niteliğindeki hizmeti Güzide Gençlik Merkezi’nde 12. sınıf ve mezunlar için dersler başladı. Ara sınıflar için kayıtların devam ettiği Güzide Gençlik Merkezi’nde derslerin yanı sıra; sesli kitap atölyesi, çok amaçlı eğitim salonları, psikolog, aile danışmanı, istihdam ofisi, diyetisyen hizmetlerinin yanı sıra 3D yazıcı, robotik kodlama atölyesi, uçuş simülatörü, Playstation 5, sanal gerçeklik oyun alanları, game center, müzik stüdyosu, yazılım atölyesi, araba simülatörü, geleneksel masa oyunları, lazer-tag, bilardo- langırt- masa tenisi eğitimleri de veriliyor. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
GTÜ ile Kocaeli SGİM Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı GTÜ ile Kocaeli SGİM Arasında İş Birliği Protokolü...
KOÜ akademisyenleri bilim gününde öğrencilerle buluştu KOÜ akademisyenleri bilim gününde öğrencilerle...
Hem Kur'an-ı Kerim öğreniyorlar hem de sosyalleşiyor Hem Kur'an-ı Kerim öğreniyorlar hem de sosyalleşiyor
Üniversite adaylarının rehberi oldular Üniversite adaylarının rehberi oldular
Kocaeli Bilim Merkezi’nde bilim dolu yaz Kocaeli Bilim Merkezi’nde bilim dolu yaz
Çocuklar etkinliklerle eğleniyor Çocuklar etkinliklerle eğleniyor
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

GTÜ ile Kocaeli SGİM Arasında İş Birliği...
Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ile Kocaeli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü (SGİM) arasında, "Emekliler...

Haberi Oku