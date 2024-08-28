Güzide Gençlik’te Ders Zili Çaldı

DERSLER BAŞLADI
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün Gebzeli gençlere armağanı niteliğindeki hizmeti Güzide Gençlik Merkezi’nde 12. sınıf ve mezunlar için dersler başladı. Ara sınıflar için kayıtların devam ettiği Güzide Gençlik Merkezi’nde derslerin yanı sıra; sesli kitap atölyesi, çok amaçlı eğitim salonları, psikolog, aile danışmanı, istihdam ofisi, diyetisyen hizmetlerinin yanı sıra 3D yazıcı, robotik kodlama atölyesi, uçuş simülatörü, Playstation 5, sanal gerçeklik oyun alanları, game center, müzik stüdyosu, yazılım atölyesi, araba simülatörü, geleneksel masa oyunları, lazer-tag, bilardo- langırt- masa tenisi eğitimleri de veriliyor.