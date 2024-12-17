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İtfaiye eri adayları zorlu parkurlarda yarışıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından itfaiye eri alımı için uygulamalı sınav yapılıyor. Sınavlarda başarılı olan 96 aday, Büyükşehir’de itfaiye eri olarak istihdam edilecek

İtfaiye eri adayları zorlu parkurlarda yarışıyor

17 Aralık 2024 Salı 12:26

 Verdiği profesyonel eğitimlerle Türkiye’nin eğitim üssü haline gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi gücüne güç katmaya devam ediyor. Bu kapsamda 480 aday, itfaiye eri olabilmek için yazılı ve uygulamalı sınavlara katıldı. Büyükşehir İtfaiyesi’nde olası olaylara en etkin şekilde müdahale edebilmek adına alımı yapılacak 96 itfaiye eri için yoğun talep vardı.

 

YAZILI VE UYGULAMALI SINAV

Adaylar ilk etapta yazılı sınava tabi tutuldu. İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapılan yazılı sınava 480 aday katıldı. Yazılı sınavın ardından adaylar uygulamalı sınava girmeye başladı. Her gün ortalama 48 adayın katıldığı uygulamalı sınav 27 Aralık’a kadar sürecek.

 

96 İTFAİYE ERİ İSTİHDAM EDİLECEK

İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın parkurlarında gerçekleşen uygulamalı sınavda 480 aday, “Yetenek ve Fiziksel Dayanıklılık” ile “Araç Kullanımı Değerlendirme” parkurlarında uygulamalı sınava girdi. Birçok yeterliliğin test edildiği uygulamalı sınavda uzmanlar, adayların gösterdikleri performansa göre notlarını veriyor. İki hafta boyunca devam edecek uygulamalı sınav ile daha önce yapılan yazılı sınavın ortalaması neticesinde başarılı olan 96 aday, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde itfaiye eri olarak istihdam edilecek.
(Ömer İLGEÇ)

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