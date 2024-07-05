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İzmit'te çocuklar zeka oyunlarıyla gelişiyor

Çocukların strateji geliştirme, planlama, dikkat-konsantrasyon ve hafıza gibi alanlarda gelişimlerini sağlayan akıl ve zeka oyunları atölyesi, İZGİM, Akpınar TOKİ ve Kuruçeşme Yaşam Merkezi'nde başladı.

İzmit'te çocuklar zeka oyunlarıyla gelişiyor

05 Temmuz 2024 Cuma 10:05

 Çocukların strateji geliştirme, planlama, dikkat-konsantrasyon ve hafıza gibi alanlarda gelişimlerini sağlayan akıl ve zeka oyunları atölyesi, İZGİM, Akpınar TOKİ ve Kuruçeşme Yaşam Merkezi'nde başladı.   
 İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çocuk çalışmaları kapsamında akıl ve zeka oyunları atölyesi yaz dönemi başladı. İZGİM, Akpınar TOKİ ve Kuruçeşme Yaşam Merkezi’nde 7-12 yaş arasında çocukların katılabildiği atölyelere ilgi yoğun oldu. 
 Akıl ve zeka oyunları çocukların strateji geliştirme, planlama, mantık yürütmek-mantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, sıra dışı düşünme, dikkat - konsantrasyon, hafıza ve bellek alanlarında gelişimini sağlıyor. 


İHA
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