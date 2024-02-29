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Kartepeli izcilerin doğa macerası

Kartepe Belediyespor izci adayları Yuvacık Aksığın köyünde doğa ile iç içe günler geçirdi.

Kartepeli izcilerin doğa macerası

29 Şubat 2024 Perşembe 10:36

 Kartepe Belediyespor bünyesinde bulunan İzcilik Kulübü liderlerinden Mustafa Işık, Utku Birinci, Özgür Uzuner, Binnur Ünleyen ve Şaban Süleymanoğlu, gençlerin Yuvacık Aksığın köyündeki doğa macerasına rehberlik etti. Sabahın erken saatinde bir araya gelen 65 kişilik izci adayları 10 kilometre doğa yürüyüşü yaptılar. Adaylar, izci adayları Yuvacık Aksığın köyünde bulunan Parsık Mağarasını ziyaret etti. İzci liderlerinden Parsık Mağarası hakkında detaylı bilgi aldı. İzci adayları Parsık Mağarası içinde stalaktit ve stalagmitleri gözlemleyerek doğanın eşsiz oluşumlarına hayran kaldı. 
 Gün boyunca izcilik becerilerini geliştiren gençler, özellikle mağara keşfi sırasında birbirleriyle işbirliği yapmayı öğrendi. Bu keyifli etkinlik, gençlerin doğaya olan ilgisini artırırken, aynı zamanda takım ruhu ve liderlik becerilerini geliştirmelerine de imkan sağladı. İzci adayları daha sonra eşsiz dere manzarası eşliğinde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Yapılan yürüyüş sonunda Aksığın köyünde bulunan izci tesisinde konakladı. Yorgun ama mutlu bir şekilde gezilerini tamamlayan izci adayları Yuvacık Aksın köyü gezisi, doğayı seven gençler arasında unutulmaz bir deneyim olarak yerini aldı. 


İHA
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