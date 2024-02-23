KO-MEK ile ilk kez sahneye çıkacaklar

Her yaştan insana meslek ve sanat eğitimi veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Müdürlüğünden hizmet alan 60 yaş üzerindeki vatandaşlarımız için tiyatro kursu vermeye başladı. Oldukça eğlenceli ve samimi bir ortamda gerçekleştirilen tiyatro eğitimlerine katılan 60 yaş üzeri kursiyerler ilk kez tiyatro sahnesine çıkacak olmanın heyecanını yaşıyor. 4 aylık sıkı bir eğitimin ve hazırlığın sonunda haziran ayında ilk oyunlarını sahneleyecek kursiyerlerin heyecanı şimdiden görülmeye değerdi.

OYUN İÇİNDE BİRÇOK MESAJ VAR

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Müdürlüğü ile KO-MEK’in ortaklaşa gerçekleştirdiği programda kursiyerlere temel oyunculuk eğitimi veriliyor. Verilen eğitimlerin içinde rol yapma, diksiyon, yaratıcılık, algı çalışmaları ve grup çalışmaları yer almaktadır. Eğitimler sonunda bir tiyatro oyunu sahneleyecek olan kursiyerler, oyun içerisinde Karadeniz şivesiyle oynarken birçok sosyal mesajı vermeyi planlıyor.

“KO-MEK BU İŞİ ÇOK İYİ YAPIYOR”

Yahya Kaptan KO-MEK kurs merkezinde tiyatro eğitimi alan kursiyerlerden Ayşe Ayten Uzuner, “Burada gerçekten çok ciddi olarak çalışıyoruz. Son sahnemiz çok güzel olacak çünkü oyunumuzda birçok mesaj ve gönderim bulunuyor. Daha önce tiyatro eğitimi aldım ama gerçekten KO-MEK’te her şey çok farklıymış diyebiliyoruz” dedi.

“BURASI BİZİM İÇİN BİR TERAPİ OLDU”

Bir diğer tiyatro kursiyeri Reyhan Onat ise konuşmasında, “Burası benim ilk sahnem. Ama okumayı yazmayı çok sevdiğimden burada olmak istedim. Bazen zor oluyor ama burada beynimizi çalıştırıyoruz. Burası bize en azından terapi oluyor ve evden çıkmamıza vesile oluyor” sözleriyle heyecanını paylaştı.

KAYIT İÇİN

Siz de KO-MEK’te bir birinden güzel 379 farklı branşta eğitim almak için www.komek.org adresinden kolayca kayıt yaptırabilir istediğiniz branşta eğitim alabilirsiniz.