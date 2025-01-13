KO-MEK’ten personele hijyen eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), meslek ve sanat eğitimlerinin yanı sıra kendi bünyesinde bulunan personele de hijyen eğitimi veriyor. Sağlık ve hijyen konularının detaylıca anlatıldığı seminere büyük ilgi gösteren personelin birçok konuda bilinçlendirilmesi sağlandı.

PERSONELDEN EĞİTİME YOĞUN İLGİ

Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, personelin eğitim taleplerini alarak gerekli eğitim başlıklarını oluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda personelin iş yerinde ve günlük hayatta daha hijyenli ve sağlık açısından korunabilir olmasını sağlamak için verilen eğitimlere Büyükşehir’e bağlı sevgi evi çalışanları, hayvan barınakları çalışanları, Ormanya çalışanları ve Kültür Müdürlüğü’ne bağlı çeşitli birimlerde görev yapan personel katıldı.

GÜNLÜK TEMİZLİK YAPILMALI

Kongre Merkezi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen eğitimi KO-MEK eğitmeni Selen Nezir verdi. Sağlık ve hijyen konularının gün boyunca detaylıca anlatıldığı eğitimde personele çalışma yerlerinin hijyeni ve sanitasyonu anlatıldı. Meslek hastalıklarına fiziksel ve biyolojik etkenlerin neden olduğunu ifade eden Selen Nezir, bunun önüne geçebilmek için günlük temizlik yapılması gerektiğini ifade etti. Karşılıklı soru cevap yöntemiyle devam eden eğitimde; enfeksiyon zinciri, meslek hastalıkları, bulaşıcı hastalıklar, aşı ile korunan hastalıklar, çevre hijyeni ve sanitasyon kuralları, temizlik ve sanitasyon sıralamaları, personel hijyeni konuları anlatıldı.

PERSONELE KİŞİSEL BAKIM UYARISI

Yiyecek ve içecek hizmetleri ile uğraşan personelin hijyen ve kişisel bakıma önem vermesi gerektiğinin belirtildiği seminerde, “Görev yaptığınız yerde hijyen için önce personel temizliğine dikkat edilmeli. Personelin kişisel bakımı özellikle el hijyeni vücut temizliği ve saç bakımı konularında bilinçlendirilerek dikkatli ve bakımlı olmaları gerekir. Personelin iş yerinde üniformalarının kesinlikle temiz bir yedeği bulunmalı ve iş esnasında yapmış olduğu göreve uygun kıyafetler giymeli. Personel özellikle temiz önlükler kullanarak hem vatandaşa güven vermeli hem de kendi sağlığını korumalıdır” ifadelerine yer verildi.

(Ömer İLGEÇ)