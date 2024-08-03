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Kocaeli Bilim Merkezi’nde bilim dolu yaz

Kocaeli Bilim Merkezi, yaz tatili boyunca birçok atölye, eğitim kursları ve benzeri eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Kocaeli Bilim Merkezi'nde bilim dolu yaz

03 Ağustos 2024 Cumartesi 21:52


 

  Kocaeli Bilim Merkezi, her dönem olduğu gibi yaz döneminde de faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Kocaeli Bilim Merkezi’nde Yaz Akademisi Ağustos programı yayınlandı. Yaz aylarında çocukları ve gençleri bilimle buluşturan yaz akademisi programı, temmuz ayının ilk haftasında başlamıştı. Ağustosun son haftasına kadar sürecek program, 6 yaş ve üzeri tüm katılımcıları bekliyor. Katılımcılar, yaz akademisinde çeşitli etkinlik ve atölyelerle bilim ve teknolojiye dair keyifli deneyimler yaşarken, optik maceralar, elektriğin serüveni, nörokeşif ve genler, üretken kimyagerler atölyelerine de katılma imanı yakalayacak. 
  Mucit teknolojisi atölyesinde ise katılımcılar kodlamaya giriş, Mbot robotik kodlama, mikrobit ile robotik kodlama ve arduino kodlama eğitimlerine katılarak yazılım dünyasına ilk adımlarını atacak. Birbirinden faydalı ve öğretici bu etkinlikler çocuk ve gençlere bilimi sevdirirken, eğlenerek öğrenmeye de teşvik edecek. Kocaeli Bilim Merkezi’nin düzenlediği yaz akademisi, bilim ve teknolojiye ilgi duyan çocukları destekleyerek onların keşfetme ve öğrenme süreçlerine katkıda bulunacak. Yaz Akademisi programına katılmak isteyenler detaylı bilgi ve kayıt işlemleri için Kocaeli Bilim Merkezi'nin resmi web sitesi ve sosyal medya üzerinden ulaşabilir. 
                                 


İHA
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