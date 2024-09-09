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Kocaeli'de 433 Bin Öğrenci Ders Başı Yaptı

Kocaeli'de 433 bin öğrenci, 29 bin 200 öğretmenin rehberliğinde ders başı yaptı. İlk ders zilini çalan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "Bizler, başta öğretmenlerimiz olmak üzere, Milli Eğitim ordumuzun tüm mensupları olarak, onların iyi bir geleceğe hazırlanması için tüm gayretimizi sarf edeceğiz" dedi.

Kocaeli'de 433 Bin Öğrenci Ders Başı Yaptı

09 Eylül 2024 Pazartesi 15:10

  Kocaeli Valiliğince, yeni eğitim ve öğretim döneminin başlaması dolayısıyla Leyla Atakan İlkokulu'nda program düzenlendi. Program, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.  
 
 "Milli şuurla çocuklarımızı yetiştireceğimiz bir döneme başlıyoruz"  
  Törende konuşan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, "Bir geleceği hazırlayacak pırıl pırıl gençlerimizin ve çocuklarımızın heyecanını gözlerinden okuduğumuz, onları yeni bir geleceğe hazırlayacağımız bu anlamlı günde aranızda bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Yeni eğitim modelimizle, evrensel değerleri göz ardı etmeden, ancak milli değerlerle ve milli şuurla çocuklarımızı yetiştireceğimiz bir döneme başlıyoruz" diye konuştu.  
 
 "433 bin öğrencimizle yeni eğitim-öğretim yılına başlamış bulunuyoruz"  
 Çocukların 3 aylık tatilin ardından heyecanla okula döndüklerine dikkat çeken Vali Aktaş, "Bizler, başta öğretmenlerimiz olmak üzere, Milli Eğitim ordumuzun tüm mensupları olarak, onların iyi bir geleceğe hazırlanması için tüm gayretimizi sarf edeceğiz. Geleceğimizi güvenle onlara teslim edebilmemiz ve onlara gönül rahatlığıyla bakabilmemiz için bugün bu sabah başlayan ilk dersle birlikte sadece öğretim değil, eğitim anlamında da çocuklarımıza katkı sağlayacağız. Bu sayede hem kendi geleceğimizi hem de onların geleceğini inşa etmiş olacağız. İlimizde bulunan bin 500 okulumuzda, 30 bin öğretmenimiz ve 433 bin öğrencimizle yeni eğitim-öğretim yılına başlamış bulunuyoruz" şeklinde konuştu.  
 Programda Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, MHP Kocaeli İl Sekreteri Semih Türeyen ve MHP İzmit İlçe Başkanı Kemal Okur da hazır bulundu.  


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