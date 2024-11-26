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EĞİTİM:
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Kocaeli'de özel eğitim sınıfı sayısı 256'ya ulaştı

Kocaeli'de faaliyete geçirilen özel eğitim sınıfları sayısı 256'ya ulaştı.

Kocaeli'de özel eğitim sınıfı sayısı 256'ya ulaştı

26 Kasım 2024 Salı 12:22

Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği standartlara uygun olarak Kocaeli genelinde faaliyete geçirilen özel eğitim sınıfları sayısı, Büyükşehir Belediyesi ve  İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 256'ya ulaştı. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim düzeyleri için hazırlanan sınıflarda özel bireyler, özel eğitim öğretmenleri tarafından eğitim görüyor. Sınıflarda teknolojik gereçler yazıcılar ve network altyapısıyla çağa uygun eğitim modeli benimsenirken 72 kişisel gelişim ve oyun materyalleriyle öğrencilerin işitsel ve görsel algı, kavram tanımlama, okuma yazma öğretimi, ince ve kaba motor becerileri gibi gelişimleri destekleniyor. 

Kocaeli’de 256 okulda faaliyet gösteren özel eğitim sınıflarında öğrenciler; görme-işitme, hafif düzeyde zihinsel engel, orta-ağır düzeyde zihinsel engel ve otizm gibi gruplara ayrılıyor. Her özel öğrencinin okuma, yazma, anlama ya da diğer becerilerine uygun olarak hazırlanan bireysel eğitim programları MEB’in müfredatına uygun şekilde her öğrenci için revize edildikten sonra uygulanıyor. 
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