Kocaeli’nin Özel Çocuklarına 100. Yılda 100 Özel Sınıf

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, özel eğitim gereksinimi olan bireylerin daha iyi şartlarda eğitim almalarını sağlamak için kentte çok sayıda proje üretiyor. Cumhuriyetin 100. yılında kapsamında Büyükşehir tarafından Kocaeli’nin özel çocuklarına 100 özel eğitim sınıfı kazandırıldı. Özel eğiştim sınıflarının tanıtımı ve hizmete girmesi için 1 Aralık Cuma günü saat 10.30’da Kocaeli Kongre Merkezinde özel bir program gerçekleştirilecek.

TOPLAMDA 256 ÖZEL SINIF YAPILACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştiren “Özel Eğitim Sınıflarının Donanım ve Alt Yapılarının Güçlendirilmesi Projesi’’ ile ilimizde eğitim öğrenimlerini özel eğitim sınıflarında sürdürmesi kararı verilen öğrencilerin yararlanması için 2022-2023 eğitim öğretim yılında 100 özel sınıfın yapımı tamamlandı. 2023-2024 eğitim öğretim yılında ise 156 yeni özel sınıf daha yapılacak. Böylece Kocaeli Büyükşehir kente toplam 256 özel eğitim sınıfı kazandırmış olacak.

TÜM İLÇELERDEKİ OKULLARDA HAZIR

Oldukça titiz bir çalışma sonucu hazırlanan özel eğitim sınıflarında; diğer çocuklardan farklı ve kendilerine özgü eğitim ihtiyaçları bulunan çocukların mevcut yeteneklerini en üst düzeyde kullanmaları için fiziksel alt ve üst yapı donanımların eksiksiz olarak tamamlandı. Özel sınıflar Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi. Özel Eğitim Sınıflarının Donanım Ve Alt Yapılarının Güçlendirilmesi Projeyle 55 adet sınıf (hafif zihinsel), 31 adet sınıf (hafif otizm), 3 adet sınıf (orta ağır otizm), 11 adet sınıf (orta ağır zihinsel) hazırlanarak Kocaeli genelinde ilçelere dağılımı yapıldı.