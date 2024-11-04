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Konservatuvar Gebze Yetenek Sınavları yapıldı

Gebze ilçesinde açılan Büyükşehir Belediye Konservatuvarının yetenek sınavlarına 324 kişi katıldı

Konservatuvar Gebze Yetenek Sınavları yapıldı

04 Kasım 2024 Pazartesi 15:30

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı, Gebze ilçesindeki yeni eğitim binasında yetenek sınavları düzenledi. Hafta sonunda gerçekleştirilen ve 7 sanat branşında yapılan yetenek sınavlarına 324 kişi katıldı. Sınav sonuçları, 5 Kasım Salı günü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. Bu arada Konservatuvar Gebze Yetenek Sınavları ile birlikte hafta sonunda Büyükşehir Konservatuvarının en kıymetli koroları arasında yer alan Çocuk Korosu’nun seçmeleri yapıldı. 8-12 yaş arasındaki çocuklar, Çocuk Korosu’nun yeni üyesi olmak için yeteneklerini sergiledi. İzmit Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda yapılan seçmelerde Büyükşehir Belediye Konservatuvarı eğitmenleri görev yaptı.

 

BAŞKAN VEKİLİ SOBA’DAN ÖĞRENCİLERE MORAL

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, Büyükşehir Konservatuvarının Gebze’deki binasını ziyaret ederek, yetenek sınavlarına giren öğrencilere başarılar diledi. Başkan Vekili Soba, Büyükşehir Belediyesi’nin Gebze ilçesine kazandırdığı konservatuvardan önemli sanatçıların yetişeceğine olan inancını dile getirdi.

 

BRANŞLAR VE YAŞ ARALIKLARI

Gebze ilçesinde yapılan Konservatuvar Yetenek Sınavları; Piyano (7-8 yaş),  klasik gitar (10-17 yaş), Batı Keman (8-16 yaş), Bağlama (9-30 yaş), Çocuk Resim (9-16 yaş), Yetişkin Resim (17- 55 yaş) ve Ebru (17-55 yaş) branşlarında gerçekleştirildi. Konservatuvar öğrencisi olmak isteyen adaylar, Büyükşehir Konservatuvarının Gebze Olimpik Yüzme Havuzu karşısındaki binasına sabahın erken saatlerinden itibaren gelmeye başladı.  Giriş belgelerini yetkililere teslim eden öğrenciler daha sonra sırasıyla sınav komisyonunun karşısındaki yerini aldı. Söz konusu komisyonlarda belediye konservatuvarı eğitmenlerinin yanı sıra Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde görev yapan akademisyenler yer aldı.

 

DEĞERLENDİRMELERDE NELERE ÖNEM VERİLDİ?

Müzik branşının sınavına giren öğrencilerin müzik duyum yetenekleri değerlendirildi. Resim branşı sınavlarında verilen kompozisyonun kağıt üzerine kara kalem ile aktarımı istenirken, geleneksel sanatlar sınavında ise üç parçadan oluşan objelerin kağıt üzerine kara kalem ile aktarımı ön planda tutuldu.

 

KAYITLAR, 6-7 VE 8 KASIM’DA

Sınavlarda başarılı olanlar için 6-7 ve 8 Kasım tarihleri arasında kayıt dönemi başlayacak. Eğitimler ise 11 Kasım Pazartesi günü başlayacak.

 

7 SANAT DALINDA

Gebze Olimpik Yüzme Havuzunun karşısındaki Konservatuvar Binası, toplam 600m2 kapalı alandan oluşuyor. Binada Belediye Konservatuvarının; Batı Müziği – Piyano, Klasik Gitar, Keman, Bağlama, Geleneksel Sanatlar – Ebru, Güzel Sanatlar- Çocuk Resim, Yetişkin Resim Bölümlerindeki toplam 7 sanat dalında eğitim verilecek.
(Ömer İLGEÇ)

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