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Körfez Belediyesi’nde Zabıtalara Eğitim

Kurum içi eğitimlerine aralıksız olarak devam eden Körfez Belediyesi, son olarak zabıta müdürlüğüne bağlı personellere kanun ve yönetmelikler konusunda eğitim programı düzenledi.

Körfez Belediyesi'nde Zabıtalara Eğitim

14 Şubat 2024 Çarşamba 16:38

 
  Körfez Belediyesi kurum içi eğitimlerini sürdürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Şube Müdürü Faruk Tarı tarafında verilen eğitim, Körfez Belediyesi meclis salonunda gerçekleştirildi. Düzenlenen eğitimde zabıta personellerine uygulanması gereken kanunları, tebligat kanunu, zabıta yönetmeliği, mevzuat kanunu gibi birçok hususu anlatıldı. Zabıta personeline yönelik verilen eğitimde, birçok konuyu ele alan Zabıta Şube Müdürü Faruk Tarı, zabıtanın görev sorumluluklarına da değindi. Belediye zabıta yönetmeliği, kabahatler kanunu, mevzuat kanunu, tebligat kanunu, zabıta yönetmeliği, görev hak ve ödevler gibi konular da bilgiler verildi. Zabıtanın görevleri konusunda gerekli ayrıntılara değinen Zabıta Şube Müdürü Faruk Tarı, eğitim sürecinde kullandığı görsel ve kısa filmlerle de görevli personele bilgiler aktarımında bulundu. 
                                         


İHA
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