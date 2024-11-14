EĞİTİM:
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MİMAŞ personeline İtfaiyeden eğitim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, MİMAŞ firması personellerine eğitim verdi

MİMAŞ personeline İtfaiyeden eğitim

14 Kasım 2024 Perşembe 14:17

7 gün 24 saat görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, olası afet ve yangınlara karşı olarak halkımızı bilgilendirmeye ve bilinçlendirmeye de devam ediyor. Bu kapsamda MİMAŞ firması personeline Kapalı Alanda Çalışma ve Teknik Kurtarma ile Yüksekte Güvenli Çalışma ve Kurtarma eğitimi verildi.

 

KOBİTEM’DE EĞİTİM

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM) tarafından MİMAŞ firması personeline yönelik verilen Kapalı Alanda Çalışma ve Teknik Kurtarma eğitiminde; kapalı alan türleri ve karşılaşılabilecek tehlikeler, kişisel koruyucu donanım, teknik kurtarma ekipmanı, gaz ölçüm cihazları, kazazedeye erişim yöntemleri anlatılırken, yüksekte güvenli çalışma ve kurtarma eğitimde ise; yüksekte güvenli çalışma kuralları, iple erişimde kullanılan ipler ve düğümler, kişisel koruyucu ekipman, malzeme ve donanımlar, iniş ve çıkış teknikleri başta olmak üzere birçok konuda bilgi verildi.

 

TEORİK EĞİTİMLER

Eğitimlerin teorik ve uygulama bölümleri İtfaiye Dairesi Başkanlığı hizmet binasının hemen arkasında bulunan İtfaiye Eğitim Merkezi KOBİTEM tesislerindeki eğitim salonu ve simülatörler vasıtasıyla verildi. Kursiyerler, simülatörlerde yaptıkları uygulamalar ile birebir olarak olası müdahale yöntemlerini gerçekleştirdi.
(Ömer İLGEÇ)

 

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