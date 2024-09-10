Miniklere Kırtasiye Desteği

Başiskele'de geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da 1. sınıf öğrencilerine kırtasiye desteği verildi.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Levent Kırca-Oya Başar İlkokulu'nda öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Eğitim ve öğretim hayatına yeni başlayan bin 960 birinci sınıf öğrencisine geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da kırtasiye seti hediye edildi. Sınıfları gezen Başkan Özlü, öğrenciler ve aileleriyle bir araya geldi.

Özlü'ye Başiskele Kaymakamı Soner Şenel ve Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Şendoğan da eşlik etti. Aileler, kırtasiye hediyesi için Başkan Yasin Özlü'ye teşekkür etti.

İHA