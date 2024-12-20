Motor Aşin Hatay’daki Öğrenciler İçin El Ele Verdi!

3D yazıcıdan robotik setlerine, satranç masalarından kütüphaneye kadar birçok detayın düşünüldüğü sınıftan, aynı anda 30 öğrenci yararlanabiliyor. İç dekorasyonda ise öğrencilerin motivasyonunu yükseltecek ve kendilerini güvende hissetmelerini sağlayacak renk tonları tercih edildi.
Motor Aşin CEO’su Saim Aşçı, Hataylı öğretmenlerle ve öğrencilerle geçen günün ardından projenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Aşçı, “Bize büyüklerimizden miras kalan en önemli değerler arasında, birliğimize sahip çıkmak ve yardımlaşmak var. Rahmetli babam, Suphi Aşçı, bizlere sevgiyle yapılan her işin değer kazanacağını ve paylaşmanın önemini anlatan iyi bir yol göstericiydi. Onun değerli hatırası için attığımız bu adımın, iyiliklere vesile olması temennimiz. Yeni adımlarla ‘eğitime değer’ ve ‘insana değer’ yaklaşımımızı sürdürmek niyetindeyiz.” dedi.
(Ömer İLGEÇ)