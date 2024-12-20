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EĞİTİM:
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Motor Aşin Hatay’daki Öğrenciler İçin El Ele Verdi!

Türkiye’nin en köklü otomotiv şirketlerinden Motor Aşin, “Eğitime Değer” anlayışıyla gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projesi kapsamında, bu kez deprem bölgesindeki çocuklarımız için el ele verdi. Hatay’daki Sarıseki Ortaokulu için Motor Aşin’in desteğiyle kurulan “Akıl- Zekâ Oyunları ve Robotik Kodlama Sınıfı”nın açılışı, İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Haytaz başta olmak üzere değerli misafirlerin, öğretmenlerin ve sevgili öğrencilerin katılımıyla yapıldı. Açılış esnasında Motor Aşin CEO’su Saim Aşçı “Geleceğin yeteneklerinin yetişmesine küçük de olsa katkı verebilirsek ne mutlu.” dedi.

Motor Aşin Hatay'daki Öğrenciler İçin El Ele Verdi!

20 Aralık 2024 Cuma 10:37

Motor Aşin’in kurucusu merhum Suphi Aşçı’nın aziz hatırasına ithafen gerçekleştirilen proje için Hatay özellikle seçildi. İskenderun ilçesinde yer alan ve 200’ü aşkın öğrencisi bulunan Sarıseki Ortaokulu’na kazandırılan sınıftan, her kademeden öğrenci faydalanması hedefleniyor. Sınıftaki tüm eğitim-öğretim materyalleri; çocukların zekâ gelişimi, teknik konulara ve mühendislik alanlarına ilgi duyması, aynı zamanda entelektüel birikimlerine katkı için uzmanlar tarafından dikkatle seçildi.

3D yazıcıdan robotik setlerine, satranç masalarından kütüphaneye kadar birçok detayın düşünüldüğü sınıftan, aynı anda 30 öğrenci yararlanabiliyor. İç dekorasyonda ise öğrencilerin motivasyonunu yükseltecek ve kendilerini güvende hissetmelerini sağlayacak renk tonları tercih edildi.

Motor Aşin CEO’su Saim Aşçı, Hataylı öğretmenlerle ve öğrencilerle geçen günün ardından projenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Aşçı, “Bize büyüklerimizden miras kalan en önemli değerler arasında, birliğimize sahip çıkmak ve yardımlaşmak var. Rahmetli babam, Suphi Aşçı, bizlere sevgiyle yapılan her işin değer kazanacağını ve paylaşmanın önemini anlatan iyi bir yol göstericiydi. Onun değerli hatırası için attığımız bu adımın, iyiliklere vesile olması temennimiz. Yeni adımlarla ‘eğitime değer’ ve ‘insana değer’ yaklaşımımızı sürdürmek niyetindeyiz.” dedi.
(Ömer İLGEÇ)

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