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Mutlu Şehir Okulları’nda aile değerlerine vurgu yapıldı

Büyükşehir’in düzenlediği “Ailede Değerler Eğitimi: Nesilden Nesile Aktarılan Miras” konulu söyleşide, ailede değer kavramının öneminden bahsedildi.

Mutlu Şehir Okulları'nda aile değerlerine vurgu yapıldı

12 Mart 2025 Çarşamba 10:49

 Büyükşehir, Ramazan ayının manevi atmosferine uygun düzenlediği söyleşiler ile katılımcıları pek çok konuda bilgilendiriyor. Bu kapsamda “Ailede Değerler Eğitimi: Nesilden Nesile Aktarılan Miras” konulu söyleşide aile değerlerine vurgu yapıldı.

 

AİLEDE DEĞER KAVRAMININ ÖNEMİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Mutlu Şehir Okulları Ramazan’da Bi Başka” etkinlikleri kapsamında “Ailede Değerler Eğitimi: Nesilden Nesile Aktarılan Miras” konulu söyleşi, Anne Şehir Merkezi Akasya’da Yazar Tuğba Akbey İnan’ın katılımıyla yapıldı. Aile içinde değer kavramının nasıl şekillendiğini ve nesilden nesile nasıl aktarıldığını anlatan İnan, “Değerli olmak ne demektir?” sorusu üzerinden katılımcılara örnekler verdi. İnan, aile içindeki iletişimde değerlerin nasıl korunup geliştirilebileceği konusunda da önemli bilgiler paylaştı.

 

KATILIMCILARDAN YOĞUN İLGİ

Söyleşi boyunca kadınların sorularını yanıtlayan İnan, değerlerin yalnızca sözle değil, davranışlarla da aktarılması gerektiğine vurgu yaptı. Katılımcılar, program sonunda etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, anlatılan konuların aile yaşantılarında önemli bir farkındalık oluşturacağını ifade etti. Ramazan ayı boyunca devam edecek Mutlu Şehir Okulları etkinlikleri hakkında detaylı bilgi almak isteyenler, 0262 318 27 29 numaralı telefonu arayabilir.

(Ömer İLGEÇ)

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