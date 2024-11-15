EĞİTİM:
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Öğrenciler itfaiyecilik mesleğini öğrendi

Kocaeli İtfaiyesi, ilkokul öğrencilerine meslek tanıtımı yaptığı seminerlerde çocuklara itfaiyecilik mesleğini anlattı, yangın eğitimi verdi

Öğrenciler itfaiyecilik mesleğini öğrendi

15 Kasım 2024 Cuma 12:02

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, olası afet ve yangınlara karşı okul ve okul öncesi çağda yer alan çocuklara yönelik eğitimler veriyor. Bu kapsamda, kreşlerden itibaren her eğitim kademesindeki okullarda eğitim, seminer ve tatbikatlar da artarak devam ediyor.

 

İTFAİYECİLİK MESLEK TANITIMI

Leyla Sarıgöl İlkokulu ve Şehit Polis Volkan Sabaz İlkokulu öğrencilerinde farkındalık yaratmak ve meslek tanıtımı yapmak amacıyla yangın semineri ve itfaiyecilik meslek tanıtımı gerçekleştirildi. Seminerde olası yangın ve benzeri acil durumlarda doğru hareket tarzının nasıl olması gerektiği, yangın çıkış sebepleri, tahliye ve kaçış prosedürleri, yangın önleyici tedbirler başta olmak üzere çeşitli konularda bilgiler sunuldu.

 

GENİŞ KAPSAMLI EĞİTİM

Büyükşehir İtfaiyesi İtfaiye Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM) eğitmenlerince verilen seminerlerde, çocuklara yönelik olarak sadece okullarında değil, sosyal yaşamları başta olmak üzere evlerinde de dikkat edilmesi gereken kurallarla ilgili de bilgiler aktarıldı.
(Ömer İLGEÇ)

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