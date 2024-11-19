Okullarda Afet ve Deprem Farkındalık Eğitimi

ÇÖK KAPAN HAYATA TUTUN
Tatbikat senaryosunda deprem anında öğrenciler ve öğretmenler güvenli alanlarda “Çök- Kapan-Tutun” hareketini gerçekleştirdi. Depremin bitmesiyle birlikte başlayan tahliye sürecinde öğrenciler, öğretmenlerinin yönlendirmeleri doğrultusunda sınıflarını güvenli ve düzenli bir şekilde boşalttı. Okul bahçesinde ise önceden belirlenmiş toplanma alanında toplanarak yoklama yapıldı. Senaryo kapsamında gerçekleştirilen aksiyonlar, okul kriz merkezi yönetiminde acil durum ekiplerinin görevlerini yerine getirmesiyle birlikte tamamlandı.
EĞİTİMLER DEVAM EDECEK
Eğitim ve tatbikat sonunda okul afet ve acil durum hazırlıklarının iyileştirilmesine ve toplumun her kesimine afet farkındalığı kazandırılmaya çalışıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı bir Kocaeli hedefiyle afet farkındalık eğitimlerine ve tatbikatlara devam edecek.
(Ömer İLGEÇ)