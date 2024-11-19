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Okullarda Afet ve Deprem Farkındalık Eğitimi

Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, okullarda afet farkındalık eğitimleri ve deprem tahliye tatbikatları düzenledi

Okullarda Afet ve Deprem Farkındalık Eğitimi

19 Kasım 2024 Salı 13:15

Afetlere hazır bir toplum inşa etmeyi amaçlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, eğitim faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Afet İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, okullarda afet farkındalık eğitimleri ve deprem tahliye tatbikatları düzenledi. Uzman eğitmenler eşliğinde interaktif bir şekilde gerçekleştirilen tatbikatlar gerçeği aratmadı. Katılımcıların sorularının yanıtlandığı ve uygulamalı deprem sonrası doğru tahliye yöntemlerinin gösterildiği eğitimler sonucunda öğretmen, öğrenci, personel ve kadın velilerden oluşan 851 kişiye eğitim verildi.

 

ÇÖK KAPAN HAYATA TUTUN

Tatbikat senaryosunda deprem anında öğrenciler ve öğretmenler güvenli alanlarda “Çök- Kapan-Tutun” hareketini gerçekleştirdi. Depremin bitmesiyle birlikte başlayan tahliye sürecinde öğrenciler, öğretmenlerinin yönlendirmeleri doğrultusunda sınıflarını güvenli ve düzenli bir şekilde boşalttı. Okul bahçesinde ise önceden belirlenmiş toplanma alanında toplanarak yoklama yapıldı. Senaryo kapsamında gerçekleştirilen aksiyonlar, okul kriz merkezi yönetiminde acil durum ekiplerinin görevlerini yerine getirmesiyle birlikte tamamlandı.

 

EĞİTİMLER DEVAM EDECEK

Eğitim ve tatbikat sonunda okul afet ve acil durum hazırlıklarının iyileştirilmesine ve toplumun her kesimine afet farkındalığı kazandırılmaya çalışıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı bir Kocaeli hedefiyle afet farkındalık eğitimlerine ve tatbikatlara devam edecek.
(Ömer İLGEÇ)

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