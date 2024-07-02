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Ormanya'da yaz okulu başlıyor

Ormanya, çocukların ekolojik farkındalık kazanacakları Orman Okulu Yaz Eğitim Programı'nı başlatıyor.

Ormanya'da yaz okulu başlıyor

02 Temmuz 2024 Salı 11:44

 Ormanya, doğayı keşfetmek ve ekolojik farkındalık kazanmak isteyen çocuklar için kapılarını açıyor. Bu yıl da Ormanya Orman Okulu Yaz Eğitim Programı, 7-14 yaş arasındaki çocuklar için doğayla iç içe bir öğrenme deneyimi sunuyor. Program, çocukların doğanın güzelliklerini ve ekosistemlerin işleyişini yakından tanımalarını sağlayacak çeşitli etkinliklerle dolu. Ormanya'nın doğal ortamında gerçekleşecek program, çocukların bitki ve hayvan türlerini tanımasına, doğanın döngülerini öğrenmesine ve sürdürülebilir yaşam pratiklerini deneyimlemesine imkan tanıyacak. 
 Ormanya Orman Okulu, çocukların doğayla güçlü bir bağ kurmasını hedefliyor. Doğa yürüyüşleri, bitkileri tanıma, yaban hayvanlarının ayak izi, kuş gözlemi, doğada yaşam becerileri gibi etkinliklerle çocuklar, doğanın bir parçası olmanın ne demek olduğunu yaşayarak öğreniyor. Bu deneyimler, çocukların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine katkıda bulunuyor. Ayrıca, doğayla olan bu bağın, çocukların ilerleyen yaşamlarında çevreye duyarlı bireyler olmalarına yardımcı olacağı vurgulanıyor. 
 Program boyunca çocuklar, alanında uzman eğitmenler tarafından yönlendirilecek. Bu eğitmenler, ekoloji ve doğa eğitimi konularında deneyimli olup, çocuklara doğayı korumanın önemini ve sürdürülebilir yaşam pratiklerini aktaracak. Eğitmenler, çocukların doğa ile ilgili sorularını yanıtlayacak ve onlara ekolojik farkındalık kazandıracak etkinlikler düzenleyecek. Doğa kaşifleri, çevre dedektifleri, orman sanat atölyesi, çalışkan çiftçiler, yaban hekimler ve doğada yaşam atölyesi olmak üzere 6 farklı eğitim ile dürbün kullanımından yaralı yaban hayvanlarını tedaviye, tohum yetiştirmekten arazi sanatına, temel kampçılık becerilerinden doğa koruma faaliyetlerine kadar bir çok konuda yaparak yaşayarak öğrenebilecek. 


İHA
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