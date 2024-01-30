Osman Hamdibey’de sömestir tatilinde cam sanatı eğitimi Günümüzde unutulmaya yüz tutmuş Osmanlı dönemi sanatlarından birisi olan cam şekillendirme sanatı Gebze Osman Hamdibey Kültür Merkezi’nde sönmestır tatili boyunca ilkokul çocuklarına verilen eğitimle gelecek nesillere aktarılmaya çalışılıyor.

30 Ocak 2024 Salı 12:17