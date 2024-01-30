Osman Hamdibey’de sömestir tatilinde cam sanatı eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Osman Hamdibey Kültür Merkezi’nde başlatılan mandrelde cam boncuk yapımı derslerine katılan kursiyerlere temel düzeyde eğitim veriliyor. Cam sanatları eğitmeni Haluk Turgut tarafından verilen eğitimde miniklere “temel boncuk şekillendirme” eğitimi veriliyor. Cam sanatları eğitmeni Haluk Turgut “Şu anda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Osman Hamdibey Kültür Merkez’'nde Şubat Tatili dolayısıyla yarı yıl tatili dolayısıyla Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın kardeşlerimizin güzel ve hoş bir vakit geçirmesi açısından düzenlediği etkinlikteyiz. Burada kardeşlerimizin tatillerini güzel vakit geçirmesi için onlara cam sanatları, alevli cam şekillendirme kursu veriyoruz. Burada giriş temelli renkli boncuklar yaptırıyoruz onlara. Güzel vakit geçirmeleri açısından. Elimizden geleni yapıyoruz.” Diye konuştu. Cam sanatı eğitimi 2 Şubat Cuma gününe kadar devam edecek. (Ümit Ülker)
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