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EĞİTİM:
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Polisan Yapıkim ve Polisan Kimya’ya Kocaeli İtfaiyesi'nden Acil Durum Eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Polisan Yapıkim ve Polisan Kimya çalışanları ile acil durum ekiplerine yönelik kapsamlı bir eğitim programı gerçekleştirdi.

Polisan Yapıkim ve Polisan Kimya'ya Kocaeli İtfaiyesi'nden Acil Durum Eğitimi

05 Ekim 2024 Cumartesi 11:25

Türkiye’nin kimya sektöründeki öncü isimlerinden Polisan Kimya ve Polisan Yapıkim, sürekli gelişim politikası çerçevesinde eğitimlerine devam ediyor. Sunta, kağıt emprenye, MDF ve kontrplak gibi ahşap esaslı levhaları bağlayıcı özelliği olan formaldehit ve reçinelerinin Türkiye’deki ilk üreticisi olan ve zaman içerisinde ürün gamını beton ve çimento üretiminde kullanılmak üzere yapı kimyasalları ve dizel araçlarda kullanılmak üzere Adblue ile genişleten Polisan kimya grubu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’ndan acil durum eğitim aldı.

Hem teorik hem pratik bilgiler verildi

İtfaiye Eğitim Merkezi (KOBİTEM) tesislerinde teorik ve pratik olarak gerçekleştirilen eğitimlerde Yanma ve Yangın, Yangın Yerindeki Tehlikeler, Söndürme Maddeleri ve Söndürme Teknikleri Araç ve Malzeme, Ekip Çalışması ve Organizasyonu başta olmak üzere birçok başlık yer aldı.

Büyükşehir İtfaiyesi Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM) personelince verilen eğitimde, kimyasal yangınlarına müdahale konusu kapsamlı olarak ele alındı. Eğitimde, gerçekçi simülasyonlar kullanılarak yangınlara yaklaşım teknikleri ve köpükle söndürme uygulamaları detaylı bir şekilde işlendi.

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