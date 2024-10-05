Polisan Yapıkim ve Polisan Kimya’ya Kocaeli İtfaiyesi'nden Acil Durum Eğitimi

Hem teorik hem pratik bilgiler verildi
İtfaiye Eğitim Merkezi (KOBİTEM) tesislerinde teorik ve pratik olarak gerçekleştirilen eğitimlerde Yanma ve Yangın, Yangın Yerindeki Tehlikeler, Söndürme Maddeleri ve Söndürme Teknikleri Araç ve Malzeme, Ekip Çalışması ve Organizasyonu başta olmak üzere birçok başlık yer aldı.
Büyükşehir İtfaiyesi Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM) personelince verilen eğitimde, kimyasal yangınlarına müdahale konusu kapsamlı olarak ele alındı. Eğitimde, gerçekçi simülasyonlar kullanılarak yangınlara yaklaşım teknikleri ve köpükle söndürme uygulamaları detaylı bir şekilde işlendi.