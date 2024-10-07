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Rektör Mantar, 32 yılı Kahraman’a anlattı

Önümüzdeki 4 Kasım ayında Teknik Üniversite’ye dönüşünün yıldönümünü kutlayacak olan GTÜ’nün rektörü Prof. Dr. Mantar, üniversitesinin yaklaşık 32 yıllık eğitim hayatı, bölgemize katkıları ve sanayi dünyasıyla olan ortak çalışmaları hakkında Gazeteci belgeselci Kahraman’a önemli açıklamalarda bulundu

Rektör Mantar, 32 yılı Kahraman'a anlattı

07 Ekim 2024 Pazartesi 10:49

Kısa adı İKTAV olan İlim Kültür Tarih Vakfı Başkanı Devrialem Belgesel Programcı İsmail Kahraman, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Kahraman, rektör Prof. Dr. Mantar’la bir süre sohbet etti. Devrialem için önümüzdeki günlerde yayınlanacak Gebze Teknik Üniversitesi konulu belgeselde yaklaşık 32 yıllık üniversitede akademisyenlik yapan Mantar önemli bilgiler verdi.

REKTÖR MANTAR’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Rektör Mantar “1993 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldum. Bir süre özel sektörde görev yaptıktan sonra Gebze Teknik Üniversitesi’nde o dönemlerde akademik göreve başladım. Daha sonra üniversitede çeşitli akademik derecelerde eğitimci olarak görev yaptım. Geçtiğimiz yıllarda da sayın cumhurbaşkanımızın onayıyla Gebze Teknik Üniversitesi’ne rektör olarak atandım. Bugünde hem ülkemiz hem de bölgemiz için eğitim, kültürel gibi çalışmalarda bulunuyoruz” dedi. Rektör Mantar Yüksek Teknoloji’den Teknik Üniversite’ye dönüşen Gebze Teknik Üniversitesi için “Üniversitemizin en önemli özelliği sadece teorik alanda değil sanayi bölgesinde yer almamızdan dolayı bölgemizdeki sanayicilerle diyalog ve çeşitli konularda işbirliği, görüş alışverişinde bulunarak sanayicilerin de işine yarayacak mezunlar yetiştiriyoruz” diye konuştu. Gebze Teknik Üniversitesi’nden mezun olanların kısa sürede iyi alanlarda iş bulduklarına dikkat çeken Rektör Mantar, bu durumun kendi öğrencilerinin iş dünyasında aranılan eleman olma ihtiyacını sağladığını ve istihdama da önemli katkılar sağladığına dikkat çekti.

GENEL SEKRETER YILDIR

GTÜ Genel Sekreteri Nadir Yıldırım, ise 32 yıllık üniversitenin bölgeye eğitim, kültürel alanda hizmetler verdiğine dikkat çekerken, bölgenin tarihi açıdan önemli bir konumda bulunduğunu bu alanda da önemli hizmetler sunduğunu ifade etti. Röportajın tamamı önümüzdeki günlerde yayınlanacak olan belgeselimizden izleyebilirsiniz… (ÜMİT ÜLKER)
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