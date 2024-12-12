banner1104
EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

⁠Resim çizme hayali KO-MEK ile gerçeğe dönüştü

Genç yeteneklerin sanatla buluşmasına öncülük eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) hayallerini gerçekleştirmek isteyen yetişkin bireylerin de eğitim aldığı kurum olmaya devam ediyor. Aktif olarak 167 farklı branşta eğitim vererek kültür sanat alanında katkı sağlayan KO-MEK, yıllardır resim kursu eğitimi almak isteyen Fatma Hanımın da hayallerine kavuşmasına ve dilediği gibi resim yapmasına destek oluyor.

⁠Resim çizme hayali KO-MEK ile gerçeğe dönüştü

12 Aralık 2024 Perşembe 14:15

 SANATA ÖZGÜRCE ADIM ATIN

Müzikten resime, tiyatrodan halk oyunlarına kadar birçok sanatsal alanda eğitim veren KO-MEK, alanında uzman eğitmenlerle hayallerini özgürce sanata yansıtmak isteyenlerin adresi oluyor. Hem teorik hem de pratik eğitimlerle kursiyerlerin kendi yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine olanak sağlayan eğitimler, eğitim sürecinde bireyin sanata olan ilgisinin artmasını ve yeteneklerini bir üst seviyeye çıkartmasını hedefliyor. 

 

“RESİM YAPAMAM KORKUMU KO-MEK İLE YENDİM”

Karşıyaka KO-MEK kurs merkezine yeni dönem itibariyle kayıt yaptıran Fatma Ustaoğlu yıllardır içinde biriktirmiş olduğu resim yapamama korkusunu yenmeyi başardı. Yıllardır resim sanatını hem merak ettiğini hem de yapamam korkusu yaşadığını ifade eden Fatma Hanım konuşmasında, “2 çocuk annesi ev hanımıyım. Resim kursuna hep uzaktan hayranlıkla bakar, bu çizimleri ve objeleri nasıl yapıyorlar diye hep merak ederdim. Ama korkumdan uzak duruyordum. Ben ‘yapamam’ diyordum. Bir arkadaşımın beni ikna etmesi ile KO-MEK resim kursuna başladım. İnsanın ruhunu ve kabiliyetini ortaya çıkaran resimler oluşmaya başlayınca çok mutlu oldum. İlk defa kendi başıma çizimler yapmaya başladım. KO-MEK bizim boş zamanlarımızı çok güzel değerlendirmemize vesile oluyor. Benim hedefim bu işi başarmak ve bunu da yapabildiğimi KO-MEK ile kanıtlayabilmektir” dedi.

 

ÜCRETSİZ KURSLAR İÇİN ONLİNE BAŞVURU

Kültür ve sanata verdiği eğitim desteği ile binlerce vatandaşa hayallerini gerçekleştirme imkânı sunan KO-MEK şimdiye kadar müzik ve sanat tasarımı alanında 62 bin 821 kişiye eğitim verdi. Sanata gönül vermiş vatandaşlar, KO-MEK kurslarında ücretsiz eğitim alabilmek için www.komek.org adresinden online olarak ücretsiz bir şekilde kolaylıkla kayıt yaptırabilirler.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Ambulansa yol vermeyen 9 bin sürücüye toplam 57 milyon 879 bin TL idari para cezası Ambulansa yol vermeyen 9 bin sürücüye toplam 57...
Sena ve Mustafa kardeşler eğitimle hayata tutundu Sena ve Mustafa kardeşler eğitimle hayata tutundu
Trafik Parkı’nda eğitim ve eğlence bir arada Trafik Parkı’nda eğitim ve eğlence bir arada
KO-MEK’te engellere yer yok KO-MEK’te engellere yer yok
GİRİB HEYETİ İLE KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ'Nİ ZİYARET ETTİK GİRİB HEYETİ İLE KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ...
Başkan Büyükgöz ve Protokol Özel Çocukların Yanında Başkan Büyükgöz ve Protokol Özel Çocukların...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Ambulansa yol vermeyen 9 bin sürücüye toplam...
Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından trafikte ambulansların geçiş önceliğini artırmak ve sürücüleri...

Haberi Oku