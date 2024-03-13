Tavşantepe İlkokulu'na Akıl Ve Zeka Oyunları Sınıfı Kazandırıldı

Tavşantepe İlkokulu'na akıl ve zeka oyunları sınıfı kazandıran İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, okulu ziyaret ederek, oyun seti hediye etti.

İzmit Belediyesi, Tavşantepe İlkokulu'na akıl ve zeka oyunları sınıfı kazandırdı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, öğrencilerin zihinsel becerilerini artıracak ve stratejik düşünme yeteneği kazandıracak olan sınıfı ziyaret ederek, 30 parça akıl ve zeka oyun seti hediye etti.

Akıl ve zeka oyunlarını önemsediklerini belirten Başkan Hürriyet, "Çocuklarımızın gelişimlerine destek sunacak, zamanlarını keyifli ve faydalı geçirecekleri akıl ve zeka oyunlarını önemsiyoruz. Akıl ve zeka oyunları sınıfı stratejik düşünme, grupla uyumlu çalışma, analitik düşünme, dikkat, konsantrasyon ve analitik düşünme becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Çocuklarımız için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Okul Müdürü Salih Ünel ile Müdür Yardımcısı Bilal Şener, Başkan Hürriyet ve ekibine teşekkür etti.

İHA