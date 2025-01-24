Tek işaret tek anlam için KO-MEK’te eğitim alıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları’na gelerek işaret dili öğrenmeye ve kendini geliştirmeye karar veren emekli Albay Gökalp Atılmış, 142 farklı işaret dilinin tek standartta birleştirilmesi için çalışma başlattı.

AMAÇ AYNI ANLAMI ÇIKARMAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) farklı alanlarda hizmet vermeye devam ediyor. Bu kapsamda işaret dili kurslarında işaret dili öğrenmeye ve kendini geliştirmeye karar veren emekli Albay Gökalp Atılmış, işaret dilindeki farklılıkları ortadan kaldırmak ve işaret dilini evrensel bir dil haline getirmek için çalışmaya başladı. Kendisi de bir yazılımcı olan ve Değirmendere KO-MEK Kurs Merkezi işaret dili branşında eğitim alan Gökalp Atılmış, “İşaret dili; işitme ya da konuşma yetisi kısıtlı olan kişilerin diğer kişilerle iletişim kurabilmesini sağlayan, görsel ve beden diliyle desteklenen sistemdir. Bu dil engelli bireylerin topluma daha iyi adapte olmalarını ve sosyal hayatta kendilerini daha iyi ifade etmelerini sağlar. İşaret dilinde de konuşma dilindeki gibi kelimelerin okunuşu ya da hareket biçimleri farklılık gösteriyor. Amacımız dünyanın her neresinde olursa olsun işaret dili ile konuşan herkesin farklılık göstermeden aynı anlamı anlamalarını sağlamak’’ dedi.

STANDART BİR DİL HEDEFLENİYOR

Son dönemde yapılan araştırmalara göre dünya çapında 142 farklı işaret dili bulunduğunu ifade eden Atılmış, “Bu kadar farklılığın olması dünyanın farklı noktalarında yaşayan işitme engelli bireylerin birbiri arasında iletişim kurmasını zorlaştırmaktadır. KO-MEK’te aldığım eğitimlerden sonra bu duruma kayıtsız kalmak istemedim ve yazılım konusunda neler yapabilirim diye düşündüm. İşaret dili ile yeni bir yazılım geliştirerek dünyanın her yerinde geçerli olacak standart bir dil oluşturmaya karar verdim” dedi.

FARKLI DUYGULAR AYNI ANLAMA GELECEK

Değirmendere KO-MEK kurs merkezinde kursiyer arkadaşları ile oldukça eğlenceli bir ortamda eğitim alan Gökalp Atılmış konuşmasının devamında, “Ben donanmadan emekli olduktan sonra dünyanın her yerinde standart bir işaret dili oluşturmak için çalışma yapmayı düşündüm. İşaret dilinin sese, sesin de işaret diline çevrildiği yeni bir yazılım geliştirmek istiyorum. İşte bu noktada işaret dili öğrenerek insanların kendi içindeki duygularını yapay zeka ile işaret diline çevirmeyi başaran bir yazılım üzerinde çalışmak için projeler hazırlıyorum” ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTELER İLE DESTEKLENECEK

“Kendime yeni bir şeyler katmak için KO-MEK’e geldim. Burası adeta derya deniz” diyen Atılmış şöyle devam etti: “Tabi bu yazılımları tek başına yapmak imkânsız. İşaret dilini görsel olarak tamamlamak gerekiyor. İşaretlerin birçoğu birbirine çok benziyor ve yakın hareketler. Bu yüzden veri tabanımızı geliştirerek işe başlamalıyız. Ayrıca bu tür projeler birer sosyal sorumluluk projesi kapsamanda gerçekleştiriliyor. Üniversiteler, yurt dışı eğitimler sizleri destekliyor. Bizler bu kapsamda bir kulüp kurarak o kulüp çerçevesinde bunları şekillendirip üniversitelerimize proje olarak verip ulusal bir yazılım geliştirmeliyiz.”

AMAÇ ULUSLARARASI STANDART

“Amacımız dünyanın her neresinde olursa olsun işaret dili ile konuşan herkes farklılık göstermeden aynı anlamı çıkarmalarını sağlamak” diyen Gökalp Atılmış konuşmasını şöyle bitirdi: “Konuşma dilinde farklılıklar olduğu gibi bu tür dil farklılıkları işaret dilinde de var. Bizim amacımınız bunu standarda oturtarak, işaret dili ile alakalı yeni bir yazılım üreterek, geliştirerek ve uluslararası standartlara oturtarak dünya dili haline getirtmek.” Öte yandan bilindiği gibi eğitim ve yeniliklerden yararlanmak isteyen tüm vatandaşlar KO-MEK kurslarında ücretsiz eğitim alabilmek için www.komek.org adresinden, online olarak ücretsiz bir şekilde kayıt yaptırıp kurslardan faydalanabiliyor.

(Ömer İLGEÇ)