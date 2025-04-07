EĞİTİM:
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Tesis personellerine yangın eğitimi verildi

Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı tesislerde görev yapan personellere yangın önleme ve söndürme eğitimi verdi.

Tesis personellerine yangın eğitimi verildi

07 Nisan 2025 Pazartesi 13:51

 Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, olası afet ve yangınlara karşı eğitim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Kurum içi eğitimler kapsamında Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı tesislerde görev yapan personellere yangın eğitimi verildi.

 

YANGINA KARŞI BİLİNÇLENDİLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşın can ve mal güvenliğinin korunması için hayati önem taşıyan itfaiye teşkilatını ekip, araç, ekipman ve yeni hizmet binalarıyla güçlendirmeye devam ederken, kurum içindeki personele de belli aralıklarla yangın eğitimi veriyor. Bu kapsamda Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü’ne bağlı tesislerde görev yapan personeller, İtfaiye Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM) tarafından eğitime tabi tutuldu. Antikkapı’da gerçekleştirilen eğitim seminerinde tesis personelleri, olası afet ve yangınlara karşı birçok konuda kapsamlı bilgiler edindi.

 

PERSONELLERE TEORİK EĞİTİM VERİLDİ

Personellere olası can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla teorik olarak yangınla mücadele yöntemleri, yangın anında doğru davranış şekilleri ve itfaiye olay yerine gelene kadar ilk müdahaleyi yapabilme becerilerini kazandırmaya yönelik yangın önleme ve söndürme eğitimi verildi. Seminerde aktarılan bilgilerin ardından personel, acil durumlara hazırlıklı hale getirildi. KOBİTEM seminerin sonunda personellere katılım sertifikası takdim etti.

(Ömer İLGEÇ)

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