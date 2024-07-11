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EĞİTİM:
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Trafik Eğitim Parkında yaz eğitimleri başladı

Kocaeli'de, Marmara Bölgesinin en büyük Trafik Eğitim Parkında yaz dönemi eğitimleri başladı. Yaz döneminde ilk eğitimi Gölcük Barbaros Hayrettin Paşa Bilgi Evi öğrencileri aldı.

Trafik Eğitim Parkında yaz eğitimleri başladı

11 Temmuz 2024 Perşembe 13:44

   Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Marmara Bölgesinin en büyük Trafik Eğitim Parkını 2022 yılında hizmete açmıştı. Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren Trafik Eğitim Parkı, diğer kamu kurumlarının eğitim ihtiyaçlarına cevap veriyor. Bugüne kadar birçok öğrenciye eğitim veren parkta, 2024 yılı yaz dönemi eğitimleri başladı. 
 2022 yılından bu yana Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Trafik Eğitim Parkında 16 bin 238 öğrenciye eğitim verildi. Yaz dönemi eğitimlerinde 517 öğrenciye eğitim verilmesi planlanıyor. Bu kapsamda başlayan eğitimlerin ilk katılımcıları Gölcük Barbaros Hayrettin Paşa Bilgi Evinde eğitim gören öğrenciler oldu. Teorik ve parkur eğitimi olarak 2 farklı eğitim alan öğrenciler, eğitim sonunda sertifika alarak trafik gönüllüsü olmaya hak kazanıyor. Eğitimler Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığında görevli eğitmen personeller tarafından veriliyor. 
 İzmit Güney Terminali yanında 17 bin 473 metrekarelik alanı kapsayan Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda ışıklı-ışıksız kavşaklar, yaya geçitleri, üst geçit, trafik levhaları gibi trafikte yer alan tüm unsurlar bulunuyor. Trafik kurallarının teorik ve uygulamalı olarak öğretileceği pist, aynı zamanda çocukların keyifli zaman geçirmelerini sağlıyor. 
        


İHA
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