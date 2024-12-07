EĞİTİM:
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Trafik Parkı’nda eğitim ve eğlence bir arada

Özel bireyler, trafikte güvenli bir şekilde hareket etmeyi deneyimlemek amacıyla Büyükşehir Belediyesi Trafik Eğitim Parkı’nı ziyaret etti

Trafik Parkı'nda eğitim ve eğlence bir arada

07 Aralık 2024 Cumartesi 10:52

 Köseköy Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nde öğrenim gören özel bireyler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Büyükşehir Belediyesi Trafik Eğitim Parkı’nda misafir edildi. Trafik eğitimi alan özel misafirler unutulmayacakları bir gün yaşadı.

 

TRAFİK EĞİTİM PARKI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Trafik Eğitim Parkı’nda Köseköy Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nden gelen özel birey öğrenciler misafir edildi. Keyifli ve öğretici bir gün geçiren özel birey öğrenciler, trafikte emniyet kemerinin takılması ve karşıya geçerken uyulması gereken kurallar gibi önemli konuları öğrenme fırsatı buldu.

 

UNUTAMAYACAKLARI BİR GÜN YAŞADILAR

Toplumsal farkındalık oluşturmak ve engelli bireylerin sosyal hayata entegrasyonuna destek olmak için düzenlenen program kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Biriminde görevli polisler, öğrencilere hem teorik hem de pratik trafik eğitimleri verdi. Trafikte nasıl davranılması gerektiği eğlenceli ve interaktif bir şekilde öğrenen özel öğrenciler, program sonunda bisikletlerle parkurda tur attı.
(Ömer İLGEÇ)

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