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Üniversite adayları için ücretsiz danışmanlık desteği

Üniversite tercihi yapacak öğrenciler için İzmit Belediyesi önünde verilen ücretsiz danışmanlık hizmeti devam ediyor.

Üniversite adayları için ücretsiz danışmanlık desteği

26 Temmuz 2024 Cuma 10:01

 İzmit Belediyesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nın açıklanmasının ardından öğrencilere verdiği ücretsiz tercih hizmetine devam ediyor. Belsa B Blok önünde kurulan danışma ve rehberlik standında görev alan uzman rehberler, üniversite adaylarına tercihlerini en doğru şekilde yapabilmeleri için yardımcı oluyor. 
  Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Araştırma Görevlisi Aytaç Bayraktar, "Üniversite tercih günlerine herkesi bekliyoruz. Danışma merkezimiz ücretsizdir. 2 Ağustos’a kadar buradayız. 09.00-17.00 saatleri arasında gerekli bilgileri hocalarımızdan alabilirler" dedi. 
  Psikolojik Danışman Berna Uzun Soyer ise "Tüm üniversite ve tüm bölümlerle ilgili üniversite adaylarına ve ailelerine yardımcı oluyoruz. Danışmanlık almak isteyen tüm öğrencileri ve aileleri buraya bekliyoruz" ifadelerini kullandı. 


İHA
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