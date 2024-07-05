Yaz spor okullarında eğitim başladı

Çayırova Belediyesi'nin yaz tatilini verimli geçirmek isteyen gençler için başlattığı yaz spor okullarında eğitimler başladı. Eğitimler sayesinde çocuklar ve gençler, yaz aylarını spor dolu geçirerek, fiziksel ve zihinsel anlamda kendilerini geliştirecek. Uzman eğitimci kadroyla başlayan spor eğitimlerinde çocuklar, spor dolu bir yaz tatilini keyfine varacak.

16 Ağustos'ta sona erecek yaz dönemi spor okullarında çocuklar basketbol, futbol, cimnastik, karate, kick boks ve voleybol alanında eğitim görüyor.

Çayırova'da açılan yaz spor okullarında eğitimler başladı. Seçtikleri branşlara kayıt olan minikler, yaz aylarını sporla iç içe geçirecek.İHA