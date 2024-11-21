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EĞİTİM:
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YKS'ye hazırlanan öğrencilere soru bankası seti desteği

Başiskele'de 12. sınıf öğrencilerine bu yıl da YKS soru bankası seti hediye edildi.

YKS'ye hazırlanan öğrencilere soru bankası seti desteği

21 Kasım 2024 Perşembe 11:10

 Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na hazırlanan 12. sınıf öğrencilerine YKS soru bankası seti hediye etti. Bu yıl 4. kez gerçekleştirilen dağıtım töreninde bin 282 öğrenciye kitapları teslim edildi. 
   
 "Var gücümüzle çalışıyoruz" 
 Özlü, programda yaptığı açıklamada, "Üniversiteye geçiş süreci gençlerimizin hayatında bir dönüm noktası. Bu noktada sizlerin yanında olmak, sizlere rehberlik etmek, sizlere destek olmak da bizim için çok kıymetli. Sizlerin eğitim hayatına destek olmak adına ekibim ve milli eğitim eğitim camiamız var gücümüzle çalışıyoruz. Her şey sizlerin hayata ve geleceğe daha iyi hazırlanması için. İlçemizde çok güzel imkânlar var. Kitaphane, Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi ve Gençhaneler ders çalışmak ve sınavlara hazırlanmak için sizleri bekliyor olacak. Sizin gelecekte oluşturacağınız başarı hikayelerinin bir parçasında bizim yaptığımız bir hizmetin veya eserin olması bizim için çok kıymetli" dedi. 
   
 "Bizler, aileleriniz gibi her zaman yanınızda olacağız" 
 Başkan Yasin Özlü, Selçuk Bayraktar'ın başarı hikayesini gençlerle paylaşarak onlara ilham verdi. Özlü, "Teknolojide, bilimde, sanatta, sporda; hangi alanda olursa olsun, yapmak istediğiniz her şeyde en iyisini yapmak için çabalayacağınıza eminim. Bizler, aileleriniz gibi her zaman yanınızda olacağız. Bu ülkeye vereceğiniz en büyük hediye, sizlerin başarıları olacak. Allah biliyor kalbimi; gençlik hizmetleri çalışmalarına bakarken siyasi sonuçlarıyla ilgilenmiyorum. İnsani olarak Türkiye'nin geleceğine ilişkin sonuçlarına nasıl katkı sağlarım? Bir insanın hayatını değiştirme noktasında hikayesinde yer alabilir miyiz? Tek düşüncemiz bu. Bunu bilmenizi istiyorum" diye konuştu. 


İHA
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