Zeliha öğretmenin adı burada yaşayacak

Bir süredir tedavi gördüğü hastalığı atlatamayıp tedavi gördüğü Eskişehir’deki hastanede vefat eden Darıca Neşet Yalçın Anadolu Lisesi’nin coğrafya öğretmeni Zeliha Kurtuluş’un adı görev yaptığı okulda bir kütüphaneye verildi.