Zeliha öğretmenin adı burada yaşayacak

07 Kasım 2024 Perşembe 10:54
Bir süredir tedavi gördüğü hastalığı atlatamayıp tedavi gördüğü Eskişehir’deki hastanede vefat eden Darıca Neşet Yalçın Anadolu Lisesi’nin coğrafya öğretmeni Zeliha Kurtuluş’un adı görev yaptığı okulda bir kütüphaneye verildi. Ayrıca, öğretmen adına okulda bir köşe oluşturuldu. Törende konuşan Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, “Ne mutlu size ki, sizinle gurur duyan bir eğitim camiamız var. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun” diye konuştu. (ÜMİT ÜLKER)
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