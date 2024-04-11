banner1008
EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir’den yüzde 50 hibeli modern sera desteği

Büyükşehir’in çiftçilere sağladığı yüzde 50 hibeli anahtar teslimi modern sera desteğine başvurular tamamlandı

Büyükşehir'den yüzde 50 hibeli modern sera desteği

11 Nisan 2024 Perşembe 16:01

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin pazar değeri yüksek ürün elde etmeleri ve gelirlerinin artırılması amacıyla başlattığı, "Seracılığı Geliştirme Projesi" kapsamında, çiftçilere yüzde 50 hibeli modern sera kurulumu desteği sağlıyor. Destekle ilgili başvurular tamamlandı.

 

SERACILIK YAYGINLAŞTIRILIYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli’de tarımın kesintisiz sürmesi ve üreticilerin gelir düzeyinin artırılması için can suyu projelerle çiftçilerin yanında oluyor. Bu doğrultuda Büyükşehir tarafından Kocaeli genelinde Seracılığı Geliştirme Projesi kapsamında, her yıl olduğu gibi bu sene de çiftçilere yüzde 50 hibeli anahtar teslimi modern sera kurulumu desteği veriliyor.Projeyle Kocaeli’de seracılığın yaygınlaştırılması ve çiftçilerin pazar değeri yüksek ürün elde ederek, gelirlerinin artırılması hedefleniyor.

 

MODERN SERACILIĞA GEÇİŞ HEDEFLENİYOR

Büyükşehir Belediyesince sıfırdan kurulup, çiftçilere teslim edilecek seralar 2 bloklu, 16 metre eninde, 32 metre boyunda, toplam 512 metrekare alandan oluşuyor. Modern seracılığa uygun 4 ayrı özelliğe sahip seralar, Kocaeli’ndeki çiftçilere büyük kolaylık sağlayacak. Projeyle üreticilerin modern ve bakımı kolay sera sistemine geçişi de sağlanmış olacak.

 

BAŞVURULAR SONA ERDİ

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında, sera desteğinden yararlanmak için talepte bulunan üreticilerin başvuruları sona erdi.  Büyükşehir tarafından kurulacak modern seralar, belirlenen tarihlerde üreticilere hazır bir şekilde teslim edilecek.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gübre Desteğine İlgi Yoğun Gübre Desteğine İlgi Yoğun
Kırsal Kalkınmaya Tavuk Desteği Kırsal Kalkınmaya Tavuk Desteği
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: “Bazıları bırakın vaatlerini yerine getirmeyi ne vaat ettiğini bile hatırlayamıyor” Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: “Bazıları...
Sanayinin başkenti ihracatta doludizgin Sanayinin başkenti ihracatta doludizgin
Başkan Hürriyet: Başkan Hürriyet: "Geçmiş Dönemden Kalan Borçları...
Üreticilere karpuz tohumu desteği Üreticilere karpuz tohumu desteği
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Gübre Desteğine İlgi Yoğun
Kocaeli'de tarımsal kalkınmayı sağlamak amacıyla hayata geçirilen yüzde 50 hibeli organomineral gübre...

Haberi Oku