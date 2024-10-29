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480 öğrenciden Cumhuriyet'in 101. yılına özel koreografi

Kocaeli'de 480 kişiden oluşan ortaokul öğrencisi, Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla özel koreografi hazırladı.

480 öğrenciden Cumhuriyet'in 101. yılına özel koreografi

29 Ekim 2024 Salı 12:01

 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılı dolayısıyla İzmit Atatürk Ortaokulu öğrencileri, Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla özel koreografi hazırladı. Yaklaşık 3 aydır özenle hazırlanan İzmit Atatürk Ortaokulu öğrencileri, sergiledikleri koreografi ile duygu dolu anlar yaşattı. Müzik Öğretmenleri Meral Erbil eşliğinde okul bahçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101’inci yılına özel ay yıldızlı tişörtleriyle bir araya gelen 480 öğrenci, 'parla' şarkısıyla koreografi yaptı. Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan İzmit Atatürk Ortaokulu Müdürü Ali İlengiz, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 101. Yılı etkinlikleri kapsamında okulumuzun öğrencileri, bir kez daha Müzik Öğretmenimiz Meral Erbil önderliğinde muhteşem bir sunuma imza attılar. Emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyetimizin ilanının 101. yıl dönümünü gururla kutluyoruz" dedi. 
 
  3 aydır çalışıyoruz 
  Hazırladıkları koreografi hakkında duygu ve düşüncelerini paylaşan müzik öğretmeni Meral Erbil, “Çocuklarımla beraber yaklaşık 3 aydır bu koreografiye çalışıyoruz. Çok mutluyum, çocuklarımla gurur duyuyorum, hepsini çok seviyorum, nice yüzyıllar diliyorum” dedi. 
  Okul öğretmenlerinin ve velilerin duygu dolu anlar yaşadığı gösteride o özel anlar ise dron ile görüntülendi. 


İHA
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