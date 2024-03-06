Alikahya'ya Park Kazandırılacak

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Alikahya Fatih Mahallesi Uygur Caddesi ile Selman Sokak arasında bulunan alana yeni park yapım çalışmalarına başladı. Oyun alanı, kondisyon alanı ve aydınlatma direklerinin temeli için 39 metreküp beton atıldı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Uygur Caddesi ile Selman Sokak arasında yer alan park için sert zemin döşeme çalışmalarına devam ediyor. Parkın toplam alanı bin 731 metrekare olacak. Parka 205 metrekare çocuk oyun alanı, 35 metrekare kondisyon alanı, 20 metrekare kamelyalı oturma alanı, 72 metrekare piknik masası alanı, 130 metrekare gölgelikli oturma alanı, 385 metrekare yürüyüş yolu, 145 metrekare gül bahçesi ve 640 metrekaresine de yeşil alan yapılacak.

İHA