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Başkan Hürriyet Müjdeyi Umuttepe’de Verdi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, öğrencilerinin faydalanabileceği Gülümse Kampüs Kafe’nin müjdesini verdi.

Başkan Hürriyet Müjdeyi Umuttepe'de Verdi

11 Mart 2024 Pazartesi 18:22

 Projeyle üniversiteli gençlere ücretsiz yemek, uygun fiyatlı kafe hizmeti, yabancı dil, ücretsiz diyetisyen ve psikolog hizmeti ile ders çalışma alanları sağlanacak.   
 
  İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Umuttepe’de üniversiteli gençler için hayata geçirilecek Gülümse Kampüs Kafe’nin müjdesini verdi. Üniversiteli Pazarının daha aktif ve etkin bir şekilde hizmet verebilmesi adına fiziki koşullarını ciddi anlamda iyileştirdiklerini ifade eden Başkan Hürriyet, "Özellikle kışın burası kullanılmaz halde oluyor. Burayı çok daha aktif kullanmakla ilgili soğuktan ve sıcaktan korumak amacıyla dış cephesini kapattık. Yakın zamanda burada farklı hizmetler sunmayı planlıyoruz. Burada Gülümse Kampüs Kafe adını vereceğimiz kafe hizmeti ve üniversiteli öğrencilerimizin ücretsiz yemek yiyebildiği Anne Eli Projemizin bir ayağını hizmete açacağız. Yakın zamanda üniversiteli öğrencilerimiz için ücretsiz yemek vermeye başlayacağız. Ayrıca burada öğrencilerimizin ders çalışabileceği etüt salonları, toplantı salonları oluşturduk, seminerler de düzenlenebilecek. İnternet hizmeti de sağlayacağız. Aynı zamanda Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde sunduğumuz ücretsiz diyetisyen ve psikolog hizmetimiz de haftanın belirli günlerinde aktif olacak" dedi. 
 
   "Önce fiziki koşullardan başlayarak iyileştirmeler yaptık" 
  Yabancı dil kursu için çalışmaların sürdüğünü dile getiren Başkan Hürriyet, "Aynı zamanda dil kursları vermekle ilgili çalışmalarımız sürüyor. İstihdam ya da hizmet alarak bu hizmeti de vermeyi planlıyoruz. Gülümse Kampüs Kafe’yi en etkin ve en aktif şekilde kullanmayı hedefliyoruz. Önce fiziki koşullardan başlayarak iyileştirmeler yaptık. Burada sürekli sorumlu personelimiz var. Gençlik meclisimiz de burayı aktif bir şekilde kullanıyor. Talk&amp;Smile Kafe’mizin bir örneğini burada uygulamak ile ilgili bir çalışmamız olacak. AB ekibimizin de burayı aktif kullanması ve birçok öğrenciye burada nitelikli hizmet sunmakla ilgili ciddi bir çabamız olacak. Üniversiteli öğrencilerimizin talepleri, önerilerini buradan alabileceğiz. Onların fikirlerini önemsiyoruz. Gençler kıymeti. Onlara katkı sunabilecek çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu. 
                                      


İHA
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