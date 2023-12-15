Beslenme Hassasiyetine Ait Gruplara Özel Tarifler İçin Atölye Düzenleniyor

İzmit'te Çölyak ile PKU hastalığına dikkat çekmek ve hayatları boyunca özel beslenmeye tabii tutulan gruplara çeşitli tarif önerilerinde bulunmak amacıyla her ay Glütensiz Mutfak Atölyesi düzenleniyor.

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Çölyak ve PKU hastalığına dikkat çekmek ve hayatları boyunca özel beslenmeye tabii tutulan gruplara çeşitli glütensiz tarif önerilerinde bulunmak amacıyla her ay Çölyak ve PKU Yaşam Derneği iş birliğiyle Glütensiz Mutfak Atölyesi düzenliyor. Geçtiğimiz yıl başlayan ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği atölye çerçevesinde bu ayın tarifi glütensiz tarhana çorbası oldu. Down Kafe’de düzenlenen Glütensiz Mutfak Atölyesi'ne İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, İnsan Kaynakları Müdürü Sevtap Cengiz ile Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci katıldı. Ayrıca Çölyak ve PKU Yaşam Derneği üyelerinin ev yapımı glütensiz ürünlerinin bulunduğu stant açılarak dernek yararına bağış toplandı.

İzmit Belediyesi her ayın ikinci çarşambası düzenli olarak Down Kafe’ de gerçekleştireceği farklı tatlar ve tariflerin bulunacağı Glütensiz Mutfak Atölyesi’ne tüm İzmitlileri davet etti.

İHA